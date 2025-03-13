Мировые звезды Counter-Strike 2 сразятся в Астане

Они поборются за 609 млн тенге.

Астана готовится принять масштабный турнир по Counter-Strike 2 — PGL Astana, который обещает стать знаковым событием в истории казахстанского киберспорта. В «Барыс-Арене» соберутся сильнейшие команды планеты, чтобы бороться за призовой фонд в размере 1 млн 250 тыс. долларов (609 млн тенге), передает Liter.kz.

10 марта был опубликован список приглашенных коллективов, включающий лучшие современные команды: Team Spirit, NAVI, G2, Virtus.Pro, The Mongolz, Gamerlegion, Astralis, FURIA, BIG, Pain Gaming, MIBR и Eternal Fire. Дополнительно еще четыре команды получат свои места на турнире через региональные отборы в Европе, Азии, Южной и Северной Америке. Также сообщается, что в 2024 году анонсировано два следующих турнира PGL Astana, которые пройдут в мае 2025 и 2026 годов. Эта серия мероприятий подчеркивает стратегическую важность Казахстана в мировом киберспорте.

«Мы очень давно следим за трендами киберспорта. Увеличение числа игроков из СНГ региона сыграло решающую роль в выборе нашей страны для проведения такого крупного мероприятия. После длительных переговоров и оценки инфраструктуры Алматы и Астаны, руководство PGL остановило свой выбор на всеми любимой „Барыс-Арене“. Мы рады стать частью этого правильного решения и способствовать развитию киберспорта в Республике Казахстан», — отмечают организаторы.

Турнир пройдет в онлайн- и оффлайн-форматах. Основная часть турнира пройдет на территории «Барыс-Арены» с 16 по 18 мая.