Виртуальную аутопсию могут внедрить при проведении судебной экспертизы

Это новая медицинская технология, с помощью которой неинвазивные вскрытия выполняются с помощью сканера компьютерной томографии.

С развитием технологий в области криминалистики становится возможным использование виртуальной аутопсии. Об этом сообщил официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали.

Виртуальная аутопсия (виртопсия) — это новая медицинская технология, с помощью которой неинвазивные вскрытия человека выполняются с помощью сканера компьютерной томографии, чтобы получить подробную проекцию тела. Основной задачей, ставящейся правоохранительными органами перед экспертами при судебно-медицинской экспертизе, является установление причины смерти. Исследование позволит избежать обязательного вскрытия. Согласно данным открытых источников, метод виртуальной аутопсии в определенной степени применяется в Швейцарии, Великобритании, США, Индии, Японии, Швеции, Норвегии, Турции, Саудовской Аравии, России.

«Целью внедрения метода виртуального вскрытия является оптимизация процесса судебно-медицинских исследований путем внедрения современных технологий. В настоящее время по плану рассматривается возможность внедрения пилотного проекта в одном регионе страны для предварительного анализа эффективности метода, в том числе — для определения категории и ограничений исследуемых смертей с использованием метода виртуальной аутопсии», — сообщил спикер.

Напомним — 5 декабря в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.