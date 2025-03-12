Эксклюзивно на Blockchain Forum 2025: анонс первых спикеров

23-24 апреля в Москве состоится 14-й Blockchain Life Forum, который соберет более 15 000 человек со всего мира.

Впервые за долгое время в Москву приедут спикеры и компании с мировым именем — они поделятся своим видением событий на рынке и стратегиями заработка на актуальных трендах.

Только на Blockchain Forum 2025 этой весной эксклюзивно выступят российские и международные лидеры индустрии: Justin Sun, основатель TRON; Сергей Хитров, основатель Listing Help, Jets Capital; Xinxi Wang, сооснователь Litecoin Foundation; Gracy Chen, CEO Bitget; Никита Ануфриев, Headliners; Sandy Peng, сооснователь Scroll; Stephan Lutz, CEO Bitmex; Chris MM Crypto, крипто-инфлюенсер; Crypto Jack, крипто-инфлюенсер; Cris D. Tran, глава отдела роста в Sandbox.

В ближайшее время будут объявлены и другие международные эксперты — не пропустите анонсы.

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