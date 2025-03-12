Инновационная проекционная «зебра» в Семее оказалась нерабочей

Семейчане выражают недовольство тем, что новые технологии не проработали ни дня.

На улице Бозтаева в Семее не работает новый проекционный пешеходный переход. В социальных сетях жители города отмечают, что оборудование не функционировало ни дня после запуска, передает Liter.kz.

Ранее горакимат отчитался о реализации пилотного проекта проекционного перехода с интеграцией искусственного интеллекта. В пресс-службе акимата называли преимущества нового объекта, отмечая, что, проекционные линии перехода должны быть хорошо видимы в любых погодных условиях, что «значительно снизит риск дорожно-транспортных происшествий». Сообщалось, что на переходах установили камеры с искусственным интеллектом, которые должны круглосуточно фиксировать ситуацию и отслеживать возможные инциденты.

Однако в комментариях в социальных сетях семейчане выражают недовольство тем, что новые технологии на Бозтаева не проработали ни дня.

По словам специалиста отдела пассажирского транспорта и автодорог Семея Сериккали Жуманова, включение этого перехода и в самом деле было лишь презентацией.

«Этот пешеходный переход был представлен в тестовом варианте, презентация была. Предприниматель пришел с предложением установить в городе такие проекционные переходы. Назвал сумму, ему сказали попробовать поставить, а потом это обсудим», — сказал специалист отдела.

Однако, как оказалось, место для пробной установки выбрали не совсем подходящее. Высокотехнологичная «зебра» изначально не вписывалась туда.

«Дело в том, что по правилам дорожного движения нерегулируемые пешеходные переходы должны существовать в тех местах, где дорожное полотно до 10-12 метров — это примерно трехполосное движение, а здесь шесть полос. На улице Бозтаева расположено два регулируемых пешеходных перехода. В декабре было предписание, чтобы пешеходы для безопасности дорожного движения переходили только на регулируемых пешеходных переходах. Потому что установка нерегулируемых здесь создает угрозу безопасности», — поделился информацией специалист отдела.

При этом ответить на вопрос, почему презентацию технологичного пешеходного решили сделать в том месте, где перехода вообще быть не должно, в отделе ответить не смогли. Однако заверили, что расходы по установке перехода по Бозтаева взял на себя предприниматель. В акимате также пообещали, что на тестах дело не закончится. По словам Сериккали Жуманова, уже проводится конкурс на установку таких переходов в других, подходящих для этого частях города.

«На сегодняшний день проходят конкурсные мероприятия. Поэтому мы сейчас и тестировали. Конкурсом определим поставщика и совместно с полицией будем выбирать места с наибольшей необходимостью в таких проекционных переходах», — рассказал специалист.