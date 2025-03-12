Как не попасться на уловки лже-судоисполнителей?

В Казахстане активизировались мошенники, представляющиеся судебными исполнителями.

Они требуют у граждан срочно погасить якобы имеющуюся задолженность, угрожая блокировкой счетов и арестом имущества. В Министерстве юстиции предупреждают: такие звонки — попытка обмана, и доверять неизвестным лицам нельзя. Официальный представитель Минюста Талгат Уали отмечает, что все данные о задолженностях и исполнительных производствах можно проверить самостоятельно через государственные ресурсы, передает Liter.kz.

«Если вам поступил звонок с требованием срочно погасить долг, в первую очередь не поддавайтесь панике. Откройте интернет-браузер, наберите „АИС ОИП“ (Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства), выберите вкладку „Реестр должников и запретов“ и введите свой ИИН. Если у вас действительно есть задолженность, система покажет информацию о судебном исполнителе и его контакты. Если долгов нет, высветится надпись оранжевого цвета „По запросу ничего не найдено“», — поясняет спикер.

В ведомстве подчеркивают, что официальные судебные исполнители работают строго в рамках закона. Они не требуют оплаты через телефон и не запугивают граждан.

«Настоящие судебные исполнители не звонят с угрозами и не требуют перевести деньги на неизвестные счета. В случае подозрительных сообщений или звонков рекомендуем обратиться на официальные сайты Министерства юстиции, Республиканской и региональной палаты частных судебных исполнителей, а также в свой банк», — добавляет Талгат Уали.

Если у вас возникли сомнения или вопросы, получить дополнительную информацию можно по телефону 119 или 8 7172 58-00-58. Будьте бдительны и доверяйте только проверенным источникам.