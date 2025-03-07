XII CFO Summit 2025: от нефтяной вышки к цифровому прорыву

5 марта 2025 года в Алматы состоялся крупнейший финансово-экономический форум, собравший ведущих экспертов, предпринимателей, банкиров и государственных деятелей для обсуждения ключевых вызовов и возможностей экономики Казахстана.

Мероприятие стало площадкой для обмена мнениями о будущем страны, роли технологий, банковского сектора и венчурного капитала в формировании устойчивой и инновационной экономики. Центральный тезис обсуждения — идея «казахстанской мечты», которая заключается в устойчивом экономическом развитии, основанном на инновациях и инвестициях в человеческий капитал. Однако ее достижение во многом зависит от выбора молодого поколения: искать перспективы за пределами страны или оставаться и менять Казахстан изнутри, формируя новые возможности для роста и прогресса.

Форум открыл основатель компании «Centras» Ельдар Абдразаков, который обратил внимание на перегрев фондового рынка на фоне торговых войн между Северной Америкой, Европой и Китаем. Он отметил, что венчурный капитал переживает спад с пика 2021 года, при этом 60% инвестиций направляются в сферу искусственного интеллекта. Абдразаков подчеркнул, что Казахстан находится на этапе становления венчурного рынка, что открывает новые возможности для роста.

Спикеры панельной дискуссии «Созидатели и потребители экономики казахстанской мечты», включая Досыма Сатпаева, Раимбека Баталова, Ораза Жандосова, Арсена Томского, Жанат Бердалину, Каната Нурова и Рахимбека Абдрахманова, обсудили ключевые проблемы и перспективы экономики Казахстана. Казахстанская экономика, по их мнению, страдает в большей степени от внутренних факторов, нежели от внешних. В их число входит отсутствие логистических хабов и искаженная система ценностей.

Модератор панельной дискуссии «Банковский сектор: „Золотой век“ или затишье перед бурей?», экономист Алмас Чукин задал тон дискуссии о будущем банковского сектора. Виталий Тутушкин (НБРК), Елена Бахмутова (АФК), Ельдар Абдразаков (KGF), Ляззат Сатиева (Евразийский Банк), Саида Джарболова (Jusan Bank), Галим Хусаинов (Teniz Captal) обсудили рост активов и кредитования при низком уровне конкуренции, цифровизацию банковских услуг и переход к модели «IT-стартапа с банковской лицензией», необходимость развития рынка долгового капитала и проектного финансирования. Участники пришли к выводу, что банки находятся на развилке: их «Золотой век» наступит, если они смогут перекодировать себя, как это сделал Netflix, изменивший индустрию видеопроката.

Александр Полоротов, сооснователь Datanomix, представил результаты исследования о внедрении ИИ в Казахстане. Только 12% компаний добились удовлетворительной окупаемости инвестиций в ИИ, а 88% либо не знают, как измерить ROI, либо сталкиваются с нехваткой ресурсов и навыков. Полоротов подчеркнул необходимость государственной поддержки AI-образования и проведения воркшопов для бизнеса.

Олжас Сатиев, основатель TSARKA, рассказал о вызовах кибербезопасности в эпоху FinTech. За последние пять лет Казахстан значительно укрепил свои позиции в мировом рейтинге киберготовности, поднявшись со 118 на 31 место. Однако для поддержания этого прогресса необходимы постоянные инвестиции и внедрение новых технологических решений.

Международные эксперты также подтверждают важность цифровой трансформации. Так, Sinem Cantürk, партнер KPMG Turkey, отметила, что в 2024 году глобальные инвестиции в финтех достигли $95,6 млрд (4639 сделок). Несмотря на снижение активности инвесторов из-за макроэкономической нестабильности и геополитической напряженности, в IV квартале наметился рост благодаря снижению процентных ставок и уменьшению регуляторных неопределенностей.

Обсуждение затронуло и тему криптовалют. Несмотря на нестабильность, этот класс активов продолжает активно развиваться. Как отметил Адильгерей Намазбаев (EA Group), за последние 12 лет количество криптовалют выросло в 66 раз. Кроме того, девять из десяти крупнейших по капитализации криптоактивов за последние пять лет демонстрировали устойчивый рост, несмотря на высокую волатильность.

Максим Барышев и команда Учет.kz представили альтернативный «Народный налоговый кодекс», предлагающий упрощение налоговой системы и стимулы для бизнеса. Главная идея — дать предпринимателям свободу выбора и снизить бюрократию, что позволит достичь цели в $450 млрд ВВП к 2029 году без повышения налогов.

Обсуждая платежные технологии, эксперты уделили внимание развитию платежных систем. Генеральный директор Mastercard в Казахстане и Центральной Азии Санжар Жамалов отметил, что ключевым трендом в этой сфере остается сотрудничество и глобализация. В реальном времени международные переводы уже стали стандартом, а такие направления, как travel-индустрия, корпоративные платежи и B2B-решения, продолжают активно эволюционировать.

Развитие технологий происходит с разной скоростью, и это особенно заметно в сфере искусственного интеллекта. По данным исследования Data Literacy KZ, только 12% казахстанских компаний смогли достичь приемлемой окупаемости инвестиций в AI. Основными препятствиями остаются нехватка ресурсов, недоверие со стороны сотрудников и финансовые ограничения. При этом 71% опрошенных считают, что государство должно активнее поддерживать развитие AI-образования.

Вместе с тем Казахстану важно учитывать свое стратегическое положение в глобальной экономике. Как отметила основательница Vitis Capital Ольга Эм, Азия уже сегодня формирует более 50% мирового ВВП, а к 2030 году на континент будет приходиться 60% мирового экономического роста. Это означает, что не только ведущие азиатские страны, такие как Южная Корея, но и Казахстан должны готовиться к новым возможностям и вызовам.

В ходе обсуждения особое внимание уделили ESG-аудиту. Ержан Досымбеков из Grant Thornton напомнил, что в Казахстане уже действуют Экологический кодекс и Дорожная карта по ESG для финансовых организаций. Несоблюдение этих стандартов может лишить бизнес доступа к инвестициям, поскольку 90% крупных фондов уже учитывают ESG-факторы при принятии решений.

Эту тенденцию подтверждают и данные Казахстанской фондовой биржи (KASE): на сегодняшний день зарегистрировано 30 выпусков ESG-облигаций на сумму $1,6 млрд. В целом, биржевой рынок демонстрирует уверенный рост — в этом году KASE Index увеличился на 33%, а общий объем торгов достиг 261,5 трлн тенге, что говорит о его активном развитии.

Завершился саммит церемонией награждения лучших финансовых директоров года. Победителями стали:

— Гаухар Адилова, главный финансовый директор Beeline Kazakhstan.

— Марат Нургазиев, финансовый директор Лотте Рахат.

— Тимур Жангужанов, главный финансовый директор RG Brands Kazakhstan.

XII CFO Summit 2025 стал важным шагом в обсуждении будущего Казахстана. Участники форума пришли к выводу, что страна стоит на пороге больших изменений, которые требуют четкой стратегии, инвестиций в технологии и человеческий капитал, а также создания среды для инноваций. Казахстанская мечта — это не просто цифры в отчетах, а экономика, где ценность создается через синтез традиций и инноваций, а нефтяные доходы становятся стартовым капиталом для прорыва.