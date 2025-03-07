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    Kaspi запустил оплату со счета KaspiPay в сервисе Alipay+

    Многие казахстанцы в Китае оплачивают свои покупки с помощью сервиса Alipay+ прямо в мобильном приложении Kaspi.kz.

    7 марта 2025 11:35, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    Индивидуальные предприниматели тоже пользовались этим сервисом, например, для закупа товаров в Китае. Для этого приходилось сначала переводить деньги со своего бизнес-счета KaspiPay на свою карточку KaspiGold.

    Теперь ИП могут делать оплату прямо со своего счета KaspiPay в сервисе Alipay+ в приложении Kaspi.kz. Это удобно и полностью соответствует требованиям валютного законодательства.

    Оплата покупок со cчета в KaspiPay доступна всем ИП - партнерам Kaspi.kz. Подробнее читайте в сервисе Kaspi Гид для партнеров.

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