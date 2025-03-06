Казахстанцы все чаще жалуются на качество услуг связи и интернета

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года количество обращений по этой теме выросло на 8,5%.

По результатам анализа поступивших обращений граждан в сфере защиты прав потребителей за девять месяцев 2024 года, из общего количества 42,9 тыс. жалоб почти 4%, или 1,7 тыс., пришлось на претензии в сфере услуг связи. Это данные из доклада Комитета по защите прав потребителей РК. Как сообщает источник, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года количество обращений по этой теме выросло на 8,5%. Люди обращались в государственные органы, так как были недовольны неправомерным взиманием абонентской платы, некачественным предоставлением услуг интернета, удорожанием тарифного плана без уведомления потребителя.

Чтобы понять общую картину уровня удовлетворенностью населения теми или иными услугами, Комитет по защите прав потребителей РК заказал проведение социологических исследований. Согласно отчетам исполнителя — ООО «Движение молодежи за будущее Казахстана» — в прошлом году качеством услуг интернет-провайдеров было довольны только 30% респондентов. Среди основных проблем по категории «Связь и интернет» опрошенные назвали некачественные услуги абонентской связи или доступа в интернет (так ответили 21% респондентов), отсутствие выбора интернет- или ТВ-оператора в своем доме (16%), навязывание операторами дополнительных услуг (11%).

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, общее количество абонентов фиксированного интернета в Казахстане в прошлом году составило 3,2 млн. Учитывая, что в каждой семье «домашним» интернетом, как правило, пользуется 3-4 человека, общая расчетная численность потребителей может достигать 12 млн человек. Лидер на рынке предоставления услуг фиксированного интернета — АО «Казахтелеком». Компания является монополистом: из 3,2 млн абонентов именно к этому провайдеру подключено 1,8 млн, или 55,9%. Мониторинг СМИ и соцсетей показал, что часть жалоб и претензий по качеству домашнего интернета исходит от потребителей услуг этой компании. Люди недовольны тем, что даже оплачивая тарифный план с высокой скоростью интернета, они вынуждены постоянно перезагружать роутер, чтобы посмотреть фильм или загрузить «тяжелые» файлы. Нередко эта нехитрая манипуляция не помогает. В середине февраля портал Ranking.kz писал о том, что Казахстан все еще находится среди аутсайдеров в рейтинге стран по скорости фиксированного интернета, занимая 88 место из 121.

Глава компании-монополиста пообещал, что эту ситуацию с качеством интернета в домах с оптоволоконной инфраструктурой планируют исправить в первом квартале 2025 года. Абонентам намерены заменить старые роутеры на новые, которые позволят получать интернет с той скоростью, за которую потребители платят. Что же касается большей части клиентов (1 млн абонентов, получающих интернет «по меди»), их проблемы с доступностью сети так быстро решить не получится. В настоящее время компания готовит проект замены устаревшей медной инфраструктуры на новую. На это понадобится минимум 3,5 года и инвестиции в сумме около 1 млрд доларов. Эти данные озвучил глава АО «Казахтелеком».

В целом рынок услуг интернет-провайдеров в Казахстане в последние годы ежегодно растет минимум на 16%. Например, за январь–декабрь прошлого года объем оказанных услуг сети интернет по проводным и беспроводным телекоммуникационным сетям достиг 724,3 млрд тг — на 24,2% больше, чем в 2023-м. Если же сравнивать с 2019 годом, показатель вырос в 2,5 раза.