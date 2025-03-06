Поправки в законодательство в сфере онлайн-торговли для защиты прав потребителей готовят в Казахстане

В адрес Министерства торговли и интеграции Казахстана поступает много жалоб в отношении покупок через маркетплейсы.

Эти жалобы касаются отсутствия обратной связи с продавцом, защиты прав интеллектуальной собственности, качества товаров и др. Для этого ведомство проводит работу по совершенствованию законодательства. Об этом сообщил вице-министр Асет Нусупов. Также, по его словам, в мажилисе парламента рассматриваются поправки, которые направлены на защиту прав потребителей в электронной торговле.

Спикер отметил, что одним из факторов развития онлайн-торговли является наличие складской и логистической инфраструктур.

«Для стимулирования трансграничной онлайн-торговли в рамках совместного предприятия с китайской стороной Trans Post и Казпочтой прорабатывается вопрос строительства распределительного центра в Алматинской области и современного мультимодального склада на территории аэропорта Алматы. Запущен новый казахстанский маркетплейс ТИЗ с собственной инфраструктурой, площадью 100 тысяч квадратных метров. При выходе на проектную мощность будет создано порядка 10 тысяч рабочих мест. Инвестиции составили 50 млн долларов. Также в текущем году маркетплейсами Ozon и Wildberries планируется строительство трех фулфилмент-центров в Астане и Алматы общей площадью 29 тысяч квадратных метров, инвестиции составят более 10 млрд тенге», — сказал Асет Нусупов.

Таким образом, сфера электронной торговли способствует созданию новых рабочих мест, росту налоговых поступлений и привлечению инвестиций. Развитие онлайн-торговли открывает доступ к рынкам для тысяч предпринимателей, в том числе из регионов Казахстана, снижает барьеры для выхода бизнеса на национальный и международный уровень, а также способствует цифровизации и повышению прозрачности финансовых операций.

Напомним, 4 апреля в Алматы состоится масштабная конференция, посвященная цифровизации в ритейле и финансовом секторе — PROFIT Retail & Finance Day. Регистрация на конференцию открыта.