КазМунайГаз, SOCAR, Татнефть и Узбекнефтегаз укрепляют сотрудничество по цифровизации и промышленной безопасности

В Баку прошла международная конференция «Цифровизация, промышленная безопасность и закупки в энергетической сфере».

Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов в Баку принял участие в международной конференции «Цифровизация, промышленная безопасность и закупки в энергетической сфере». Участники мероприятия обсудили вопросы внедрения инновационных технологий, производственной безопасности, укрепления взаимовыгодного сотрудничества и обеспечения устойчивого развития в нефтегазовой отрасли.

Глава КМГ в своем выступлении отметил, что КазМунайГаз продолжает расширять сотрудничество с ключевыми партнерами — компаниями SOCAR, «Татнефть» и «Узбекнефтегаз» по обмену технологиями и опытом в сфере геологоразведки и добычи углеводородов.

«Совместно с партнерами мы внедряем цифровые системы для управления процессами, интеллектуальные системы мониторинга и предиктивную аналитику, что значительно повышает операционную эффективность и уровень безопасности на всех этапах добычи и переработки углеводородов. Кроме того, ведется активная работа над минимизацией экологических рисков. Наши усилия направлены на внедрение инновационных решений в отрасли», — подчеркнул А. Хасенов.

В сфере безопасности ведется совместная работа над созданием эффективных систем для предотвращения и ликвидации ЧС, а также над подготовкой персонала для быстрого реагирования в экстренных ситуациях.

В рамках конференции представители SOCAR, АО НК «КазМунайГаз», ПАО «Татнефть» и АО «Узбекнефтегаз» подписали четырехсторонние меморандумы о сотрудничестве в области цифровых технологий и промышленной безопасности. Документы, в частности, предполагают обмен опытом по разработке и внедрению цифровых решений, а также по профилактике и ликвидации последствий ЧС техногенного характера.