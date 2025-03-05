МЦРИАП запускает опрос об использовании ИИ в eGov mobile

С 3 по 9 марта Министерство цифрового развития проводит опрос среди граждан об использовании технологий искусственного интеллекта.

Участие можно принять через мобильное приложение eGov mobile, в разделе «Уведомления». Опрос включает пять вопросов — о знании и применении ИИ, доверии к его решениям, а также о готовности обучаться работе с новыми технологиями.

По итогам опроса будет проведен анализ, а результаты станут основой для дальнейших инициатив по развитию цифровых навыков и внедрению ИИ https://profit.kz/tags/ai/ в повседневную жизнь.

Ранее, 3 марта, в мажилисе был представлен законопроект «Об искусственном интеллекте», который направлен на создание прозрачных и понятных правил использования ИИ в Казахстане.