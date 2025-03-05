ГТС предоставила свои комментарии.

В соцсетях и мессенджерах появилась информация, что хакеры взломали сайт посольства Казахстана в России. О том, что хакеры получили доступ к данным, предположительно, сайта посольство РК в РФ Kazembassy.ru, проинформировал Telegram-канал «Утечки информации» (Data Leakage & Breach Intelligence — российский сервис разведки уязвимостей и утечек данных, а также мониторинга мошеннических ресурсов в DarkNet), передает Zakon.kz.

«По нашей информации, во множестве текстовых файлах содержатся персональные данные граждан, предположительно записывавшихся на прием в консульский отдел посольства и задававших вопросы через сайт. Среди прочего: ФИО, около 24,5 тыс. уникальных номеров телефонов, 32,5 тыс. уникальных адресов электронной почты, даты рождения, адреса и тому подобное», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные в файлах датируются 21 февраля.

«На данный момент наши технические специалисты проводят разбор инцидента. Как только результаты станут известны, мы обязательно сообщим вам», — прокомментировали в ГТС.