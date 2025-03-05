Перевели миллионы тенге на неизвестные счета: крупное киберпреступление раскрыто в Казахстане

Киберпреступники, которые перевели 28,4 млн тенге на неизвестные счета, задержаны полицией.

Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел РК. Преступление, связанное с незаконным переводом денежных средств, раскрыто Управлением по борьбе с киберпреступностью, передает Zakon.kz.

«Установлено, что со счета гражданина злоумышленники перевели 28,43 млн тенге на счета неизвестных лиц. Это преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 190 „Мошенничество в крупном размере“ УК РК», — заявили в МВД РК.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в Астане задержано три человека, из которых двое являются жителями Актау, а один — из Карагандинской области. Именно на их банковские счета поступали средства, украденные у пострадавшего. Лидер преступной группы, житель Актау, скрывался на территории города, однако был задержан. В настоящее время он помещен в ИВС. В ведомстве подчеркнули, что следственные мероприятия продолжаются.