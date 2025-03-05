Систему Face ID для идентификации пациентов внедряют в поликлиниках Алматы

Основная цель — борьба с ложными приписками.

В поликлиниках города Алматы запускается новая система идентификации пациентов с использованием технологии Face ID. Это нововведение позволит исключить случаи приписок и повысить прозрачность медицинского учета. Кроме того, пациенты смогут подтвердить свой визит с помощью шестизначного кода через сервис «Цифровые документы», передает Liter.kz.

В настоящее время Face ID используется в 70% городских поликлиник. До конца года система будет внедрена во всех поликлиниках Алматы.

Пилотный проект реализуется совместно с РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» и ТОО «Центр информационных технологий „Даму“».

Руководитель управления общественного здравоохранения города Алматы Асия Аканова отметила, что внедрение цифровых технологий в здравоохранение — это шаг к повышению качества медицинских услуг: «Использование Face ID обеспечит точную идентификацию пациентов, что особенно важно при назначении лечения, выписке рецептов для амбулаторного лекарственного обеспечения. Мы продолжим работу по цифровизации первичной медико-санитарной помощи, чтобы сделать медицинские услуги более доступными и удобными для жителей города».