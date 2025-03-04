Кто ответит, если искусственный интеллект «залечит насмерть»?

В Казахстане депутаты обеспокоены проникновением ИИ в повседневный быт казахстанцев.

На презентации законопроекта об искусственном интеллекте депутаты казахстанского парламента выразили сомнения в эффективности мер защиты интересов граждан. Елнур Бейсембаев обеспокоен тем, что развитие ИИ способно кардинальным образом поменять картину занятости в Казахстане, передает Sputnik.

«Мы, конечно, все понимаем, что искусственный интеллект — это двигатель прогресса, и наша задача правильно его регулировать. Многие сферы нашей жизнедеятельности можно регулировать через искусственный интеллект. Первый вопрос — мы все понимаем, что есть виляние ИИ на сферу труда. По данным Всемирного экономического форума, а также банков, ИИ по всему миру заменит порядка 90 миллионов рабочих мест. Данные уже несколько лет изучаются. Это, конечно, отразится на рынке труда. Как мы этот вопрос будем регулировать?», — спросил Елнур Бейсембаев.

Депутат привел ряд доводов о том, что в Казахстане на уровне официальных цифр значительно занижаются показатели безработицы.

«Реальная цифра по безработице в Казахстане составляет 12-13% — это около одного миллиона человек. Если сейчас ИИ заменит некоторые отрасли, то ситуация может усугубиться», — выразил депутат свои опасения.

Другая сторона искусственного интеллекта — применение его в диагностике. Депутат категорически против «диагнозов по Гуглу».

«Мы понимаем, что ИИ сейчас впечатляюще используется в медицине в европейских странах. Есть информация о том, что даже раковые болезни по линии ИИ изучались и порядка 95% они попадали точно по выявлениям. Но кто будет тогда нести ответственность? Завтра врач скажет, что, мол, вот такая ситуация, выходит ИИ с предложением, они проводят определенное лечение, но человек умирает. Тогда тот человек, который его лечил, скажет: „Мы по линии ИИ это изучали“», — обратил внимание депутат.

По мнению участников дискуссии, ИИ не всегда используется во благо, и есть опасность, что искусственный интеллект станет инструментом в руках мошенников, таким же как отмычка в руках домушника.

«Действительно, это как раз такие практические, отраслевые вопросы, которые не миф, не будущее, это уже наше настоящее. Поэтому самый базовый здесь вопрос — это вопрос ответственности. Он сейчас в законопроекте обозначен. Но, я полагаю, с учетом отраслевых вопросов мы будем его детализировать, потому что он достаточно на сегодняшний день широкий», — пояснила Екатерина Смышляева.

По ее словам, обсуждаемый закон носит общий характер и привязан «к практическим кейсам», но в будущем законодательно отрегулируют применение ИИ в каждой отрасли.