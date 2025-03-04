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    Казахстан запустил проект «Digital Nomad Residency» для привлечения мировых IT-талантов

    Он открывает новые возможности для иностранных IT-специалистов.

    4 марта 2025 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    Программа «Digital Nomad Residency» ориентирована на привлечение иностранных специалистов, работающих в сфере IT. Она предоставляет возможность получить разрешение на постоянное проживание (РПП) в Казахстане в упрощенном порядке.

    При условии наличия индивидуального идентификационного номера и электронной цифровой подписи иностранный IT-специалист подает заявление на портале Astana Hub в целях получения ходатайства отраслевого государственного органа о соответствию перечню востребованных профессий. Кандидат предоставляет копию заграничного паспорта, резюме, портфолио, мотивационное письмо, справку о несудимости и цветную фотографию 3,5*4,5. В результате этого кандидат получает ходатайство от Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, подтверждающее его квалификацию и статус IT-специалиста. После этого иностранному IT-специалисту нужно оформить услугу на портале eGov для предварительного одобрения РПП.

    Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

    — авторизоваться на портале eGov и перейти в раздел «Гражданам» — «Гражданство, миграция и иммиграция» — «Иностранцам: въезд в РК и гражданство»;
    — выбрать услугу «Выдача иностранным IT-специалистам разрешений на постоянное проживание в Республике Казахстан» и нажать кнопку «Заказать услугу онлайн»;
    — выбрать управление миграционной полиции;
    — прикрепить копию заграничного паспорта (срок действия паспорта на дату подачи заявления должен составлять более 180 календарных дней), с переводом, заверенным консулом загранучреждения РК, цифровую фотографию размером 35×45 мм;
    — прикрепить ходатайство МЦРИАП о соответствии перечню востребованных профессий;
    — прикрепить легализованный документ об отсутствии судимости в государстве гражданской принадлежности и/или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства и нажать кнопку «Далее»;
    — заполнить необходимые поля;
    — подписать услугу с помощью ЭЦП;
    — скачать и ознакомиться с анкетой-заявлением;
    — дать согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах;
    — прикрепить загруженную и заполненную анкету-заявление;
    — отправить заявку;
    — результат оказания услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе «История получения услуг».

    Срок рассмотрения заявки составляет 45 календарных дней. После этого специалисты могут приехать в Казахстан и завершить оформление в отделениях Центра обслуживания населения.

    Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте Astana Hub.

    Проект реализован благодаря совместной работе Комитета государственных услуг МЦРИАП РК, Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций МЦРИАП РК, АО «Национальные информационные технологии», Министерства иностранных дел РК, Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел РК, Комитета национальной безопасности и автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий».

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