Казахстан запустил проект «Digital Nomad Residency» для привлечения мировых IT-талантов

Он открывает новые возможности для иностранных IT-специалистов.

Программа «Digital Nomad Residency» ориентирована на привлечение иностранных специалистов, работающих в сфере IT. Она предоставляет возможность получить разрешение на постоянное проживание (РПП) в Казахстане в упрощенном порядке.

При условии наличия индивидуального идентификационного номера и электронной цифровой подписи иностранный IT-специалист подает заявление на портале Astana Hub в целях получения ходатайства отраслевого государственного органа о соответствию перечню востребованных профессий. Кандидат предоставляет копию заграничного паспорта, резюме, портфолио, мотивационное письмо, справку о несудимости и цветную фотографию 3,5*4,5. В результате этого кандидат получает ходатайство от Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, подтверждающее его квалификацию и статус IT-специалиста. После этого иностранному IT-специалисту нужно оформить услугу на портале eGov для предварительного одобрения РПП.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

— авторизоваться на портале eGov и перейти в раздел «Гражданам» — «Гражданство, миграция и иммиграция» — «Иностранцам: въезд в РК и гражданство»;

— выбрать услугу «Выдача иностранным IT-специалистам разрешений на постоянное проживание в Республике Казахстан» и нажать кнопку «Заказать услугу онлайн»;

— выбрать управление миграционной полиции;

— прикрепить копию заграничного паспорта (срок действия паспорта на дату подачи заявления должен составлять более 180 календарных дней), с переводом, заверенным консулом загранучреждения РК, цифровую фотографию размером 35×45 мм;

— прикрепить ходатайство МЦРИАП о соответствии перечню востребованных профессий;

— прикрепить легализованный документ об отсутствии судимости в государстве гражданской принадлежности и/или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства и нажать кнопку «Далее»;

— заполнить необходимые поля;

— подписать услугу с помощью ЭЦП;

— скачать и ознакомиться с анкетой-заявлением;

— дать согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах;

— прикрепить загруженную и заполненную анкету-заявление;

— отправить заявку;

— результат оказания услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе «История получения услуг».

Срок рассмотрения заявки составляет 45 календарных дней. После этого специалисты могут приехать в Казахстан и завершить оформление в отделениях Центра обслуживания населения.

Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте Astana Hub.

Проект реализован благодаря совместной работе Комитета государственных услуг МЦРИАП РК, Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций МЦРИАП РК, АО «Национальные информационные технологии», Министерства иностранных дел РК, Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел РК, Комитета национальной безопасности и автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий».