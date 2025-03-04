Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в сфере цифровой маркировки товаров

Визит казахстанской делегации в Ташкент, возглавляемой вице-министром торговли и интеграции РК Асетом Нусуповым, стал важным шагом к укреплению двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном.

В состав делегации вошли представители Комитета государственных доходов Минфина РК, Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», ОЮЛ «Союз пивоваров Казахстана» и Единого оператора РК по маркировке товаров ТОО «Центр развития цифровой экономики».

Главным событием визита стала встреча с председателем Налогового комитета Республики Узбекистан Шерзодом Кудбиевым. В ходе переговоров обсуждались перспективы расширения сотрудничества в сфере маркировки товаров, обмена опытом и внедрения передовых технологий. Особое внимание было уделено эффективному налоговому администрированию через цифровые технологии и электронные сервисы.

Казахстанская делегация также ознакомилась с работой национальной информационной системы мониторинга прослеживаемости продукции Asl Belgisi, которая обеспечивает полную прозрачность движения товаров от производителей и импортеров до розничной реализации. Эта система значительно улучшает контроль со стороны налоговых органов и способствует более эффективному администрированию.

Кроме того, делегация посетила завод UzCarlsberg, где ознакомилась с технологическими процессами маркировки продукции. Казахстанские специалисты оценили оборудование, современные автоматизированные системы и методику нанесения маркировочного кода в формате Data Matrix, который используется для отслеживания товаров на всех этапах производства и продажи.

По итогам визита стороны договорились продолжить активный обмен опытом и наращивание двустороннего сотрудничества в области цифровых технологий и маркировки товаров. Эти усилия помогут не только улучшить торговые отношения между странами, но и повысить прозрачность и эффективность национальных систем контроля.