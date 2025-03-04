Как обеспечить ИИ корпоративного уровня в любой локации

Lenovo представила первый на рынке сервер начального уровня для задач искусственного интеллекта и инференса (AI Inferencing Server), чтобы сделать применение ИИ на периферии доступным и недорогим для бизнеса любого масштаба.

Lenovo ThinkEdge SE100 — это экономичное, энергоэффективное и масштабируемое гибридное ИИ-решение, которое открывает возможности ИИ корпоративного уровня для бизнеса любого масштаба во всех средах.



Lenovo ThinkEdge SE100

Недавнее исследование IDC, проведенное по заказу Lenovo, показало, что возврат инвестиций остается самым большим препятствием для внедрения ИИ. Новый ThinkEdge SE100 на 85% меньше общеизвестных решений для периферийный вычислений и на 100% мощнее. Благодаря компактным размерам он не займет много места на рабочем столе, может монтироваться на стену, к потолку и/или в стойки, занимая всего 1U. ThinkEdge SE100 спроектирован доступным по цене и обеспечивает высокую производительность, такое решение одновременно способствует улучшению бизнес-результатов и снижению затрат.

При желании базовое устройство можно превратить в промышленное GPU-ориентированное решение для задач ИИ. ThinkEdge SE100 может быть оснащен шестью или восемью высокопроизводительными ядрами. При этом он поддерживает высокую производительность ИИ без ущерба для энергоэффективности. Сервер SE100 спроектирован таким образом, чтобы потребляемая мощность оставалась ниже 140 Вт даже при работе в полной конфигурации и при оснащении графическим ускорителем.

Усиленная конструкция сервера имеет защиту от пыли и от несанкционированного доступа. Благодаря этому он способен стабильно работать в самых сложных условиях эксплуатации.

Решения Lenovo Open Cloud Automation (LOC-A) и встроенный в ThinkEdge SE100 контроллер удаленного управления (BMC) устраняют традиционные барьеры развертывания и обеспечивают легкий запуск. Затраты на внедрение снижаются на 47%, а экономия ресурсов и времени достигает 60%. Простота управления обеспечивается благодаря последней версии Lenovo XClarity, которая позволяет централизованно мониторить, настраивать и сопровождать отдельные узлы системы.

Спектр применения подобных решений очень широк. Розничные сети могут применять их для управления запасами или мониторинга фрода на кассах самообслуживания. Производители могут использовать SE100 для оценки качества выпускаемой продукции или учета ТМЦ на складах. Удаленные офисы медицинских учреждений могут быть оснащены таким типом серверного оборудования для автоматизации процессов бэк-офиса или обработки данных лабораторий. Энергетический сектор, автозаправочные станции, нефтеперерабатывающие заводы, логистические компании также могут быть в числе потенциальных бенефициаров представленной технологии.