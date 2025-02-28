Как работает Национальная цифровая инвестиционная платформа

На ней уже представлено более 1160 инвестиционных проектов общей суммой 49 трлн тенге.

По поручению Главы государства была разработана Национальная цифровая инвестиционная платформа, которая подтвердила надежность информационной безопасности и введена в промышленную эксплуатацию 17 декабря прошлого года. В настоящее время на ней представлено более 1160 инвестиционных проектов. Их общая сумма составляет порядка 49 трлн тенге. В рамках этих проектов планируется создание около 188 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по инвестициям Арман Аксубаев.

По словам спикера, эти проекты формируют так называемый Общенациональный пул инвестиционных проектов. Так, в рамках этого пула до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 379 проектов на сумму свыше 5,5 трлн тенге. На сегодня платформа доступна таким участникам, как местные исполнительные и государственные органы, квазигосударственные организации, аппарат правительства, Генеральная прокуратура, НПП «Атамекен». Как отметил спикер, это обеспечивает прозрачность мониторинга и устраняет задержки и нарушения сроков со стороны госорганов.

«На платформе реализован фильтр для проектов, включенных в механизм специального сопровождения „Зеленый коридор“. Проекты подпадают под его действие в соответствии с системой расчета баллов по инвестиционному проекту в автоматическом режиме. Там учитываются такие критерии, как стоимость проекта, социальная направленность, наличие инвестора в списке Fortune Global 2000, соответствие перечню приоритетных товаров. На сегодня порядка 60 проектов пула имеют статус „Зеленого коридора“ и их можно отслеживать на платформе. Также важно отметить, что организован модуль отслеживания исполнения задач по проектам в каждом из 20 регионов, а также реализован рейтинг регионов, где отображается оперативность выполнения и эффективность мониторинга всех этапов реализации инвестиционных проектов. В этом году планируем организовать рейтинг зарубежных дипломатических миссий/послов», -рассказал Арман Аксубаев.

По его словам, НЦИП, как и другие аналогичные проекты, в естественном порядке продолжает корректироваться после запуска и развиваться. В 2025 году продолжается активная работа по дальнейшему совершенствованию и развертыванию платформы.

«В текущем году планируется разработка CRM-системы с постановкой задач послам и зарубежным представителям Kazakh Invest. Это позволит оцифровать процессы привлечения инвесторов на всех этапах, начиная с первых контактов и заканчивая началом реализации проектов, и отслеживать динамику по различным странам. Вторая разработка — оцифровка услуг внесения изменений и расторжений инвестиционных контрактов. Это позволит обеспечить прозрачность процесса подачи и рассмотрения заявок, а также их расторжение. На сегодняшний день эти процессы осуществляются „на бумаге“. При этом планируется использование „прокурорского фильтра“ при расторжении инвестиционных контрактов. Третья разработка — оцифровка процесса заключения соглашений об инвестициях (СоИ). Это позволит создать сервис для инвесторов и государственных органов по отслеживанию в режиме реального времени процесса согласования СоИ. На сегодняшний день этот процесс также осуществляется „на бумаге“», — пояснил представитель ведомства.

Арман Аксубаев уточнил, что в настоящее время процесс согласования и включения проектов в единую карту индустриализации не автоматизирован. В целях улучшения взаимодействия между МИДом и министерством промышленности и строительства в части сопровождения инвесторов и оказания им поддержки будет проработана автоматизация и дальнейшая интеграция.

«После интеграции со множеством систем будет необходимость формирования различных видов отчетов, а также понимания динамики между показателями в различные периоды времени. Планируем при поддержке министерства цифровизации внедрение помощника на основе искусственного интеллекта как наиболее подходящего инструмента для реализации этой задачи», — добавил он.

В целом цифровая платформа позволит обеспечить эффективное и ускоренное взаимодействие между инвесторами и госорганами, создавая тем самым условия для быстрого и прозрачного привлечения инвестиций и мониторинг инвестиционных проектов.