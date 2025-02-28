Группа интернет-мошенников задержана в Алматы

При обыске изъяты сотовые телефоны, SIM-карты, ноутбуки, банковские карты, деньги и аппарат для подсчета купюр.

В Алматы в результате оперативной работы полиции задержаны интернет-мошенники, которые выдавали себя за сотрудников банков и коммунальных служб. Задержано шесть человек, которые обманывали граждан под видом коммунальных служб, сотрудников правоохранительных органов, Национального банка, банков второго уровня и НФА «Правительство для граждан», передает Sputnik.

Очередной жертвой онлайн-аферистов стал 61-летний алматинец.

«Сначала ему позвонили от имени одного из коммунальных предприятий и под предлогом замены счетчика попросили сообщить SMS-код. Далее криминальное действо развивалось по классическому сценарию: мужчине сообщили о попытке оформления кредитов на его имя и попросили все сбережения перевести на „безопасный счет“. В итоге потерпевший 11 раз отправил преступникам по 500 тысяч тенге. Подозреваемые были вычислены и задержаны в ходе оперативных и специальных мероприятий. Минувшим вечером их задержали в так называемом офисе. Шестеро мужчин в возрасте от 19 до 29 лет», — рассказал заместитель начальника Управления полиции Ауэзовского района Толеу Мархамедов.

При обыске полицейские изъяли сотовые телефоны, SIM-карты, ноутбуки, банковские карты, деньги и аппарат для подсчета купюр.