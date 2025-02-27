Цифровая трансформация в Казахстане: как новые технологии меняют жизнь граждан

Казахстан активно внедряет цифровые технологии, направленные на повышение эффективности государственных услуг, сокращение бюрократических барьеров и улучшение качества жизни граждан.

В рамках брифинга в СЦК при Президенте РК вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дмитрий Мун представил ключевые результаты цифровой трансформации государственных процессов, подчеркнув значительное улучшение сервисов для населения и бизнеса.

Вице-министр представил некоторые кейсы успешной цифровой трансформации.

Раньше оформление ДТП занимало несколько часов, создавая пробки и задержки в страховых выплатах. Теперь благодаря Европротоколу водители могут фиксировать происшествие через мобильное приложение Europrotocol App, без участия полиции и суда. Это ускоряет процесс и позволяет получать страховые выплаты в течение 5 дней. Уже оформлено 10 705 ДТП, а сумма выплат составила 185,7 млн тенге. Приложение Europrotocol App доступно в Apple Store и Play Market, а его использование регламентировано законами Республики Казахстан «О дорожном движении» и «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств».

«Теперь медицинские справки полностью переведены в электронный формат, доступный через цифровые сервисы. Например, число оформленных больничных листов увеличилось с 310 755 в 2023 году до 1 916 997 в 2024 году, а справок по форме № 075/у — с 142 335 до 340 404. Количество выданных справок значительно выросло, а процесс стал быстрее и прозрачнее», — рассказал Дмитрий Мун.

Прием педагогов в детские сады стал проще и прозрачнее благодаря онлайн-подаче документов. Теперь результаты доступны в личном кабинете, а срок ожидания сократился с 21 до 5 дней. Это повысило эффективность на 66% и снизило коррупционные риски.

Зачисление и перевод учеников между школами стали проще благодаря онлайн-системе. Теперь родители подают заявку удаленно, а документы хранятся в цифровом формате. Срок перевода сократился с 5 дней до 1 дня, повысив эффективность на 66%.

Процесс установления инвалидности стал проще благодаря заочному проактивному освидетельствованию. Теперь решения принимаются на основе данных из системы Минздрава, без участия пациента. Это позволило сократить подтверждение инвалидности с 6 месяцев до 5 лет.

Поступление в вузы и заселение в общежития стали полностью цифровыми. Документы подаются через eGov, а места распределяются автоматически. Электронный сертификат ЕНТ исключил бумажную волокиту. Удобство процесса выросло на 92%.

«Цифровая трансформация в Казахстане — это не просто технологии, а комплексная модернизация госуправления, упрощающая жизнь граждан. Реализовано уже более 100 проектов, многие из которых уже принесли ощутимые результаты. Впереди — развитие ИИ, платформенных решений и Zero Click, что сделает Казахстан лидером цифровизации», — отметили в МЦРИАП.