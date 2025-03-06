Kaspi.kz выступил спонсором соревнования по кибербезопасности среди студентов

При поддержке Kaspi.kz в самом крупном техническом вузе страны Satbayev University состоялось соревнование по кибербезопасности SUCTF-2025.

21 февраля юные хакеры собрались на Satbayev University Capture The Flag 2025, которое объединило студентов со всего Казахстана. Республиканское соревнование SUCTF-2025 было организовано кафедрой «Кибербезопасность, обработка и хранение информации» Института автоматики и информационных технологий при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, а также компаний «AST Cyber Lab», «MONT TECH», «Centurion IT». Генеральным спонсором мероприятия выступил Kaspi.kz.

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Миссия Kaspi.kz — создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь людей. Иностранные гости в Казахстане всегда удивляются, какой у нас уровень цифровизации, насколько быстро и просто решаются многие повседневные задачи прямо с экрана смартфона с помощью суперприложения Kaspi.kz. Вместе с нашими услугами мы развиваем и системы безопасности, применяя самые современные технологии для защиты наших любимых клиентов. И очень хотим, чтобы в целом в стране уровень знаний специалистов в сфере кибербезопасности постоянно улучшался. Поэтому мы с радостью поддержали эти соревнования», — говорит Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz

Сергей Семенов, руководитель SOC (Security Operation Center) Kaspi.kz, поприветствовал участников мероприятия, отметив важность той работы, которую ежедневно проводят специалисты по IT и информационной безопасности в компаниях по всему миру.

«Нам важно видеть хорошие ценные кадры, что даст дальнейшее развитие сфере информационной безопасности в Казахстане. У вас есть уникальная возможность быть частью этого сообщества, применять свои знания и умения, помогать стране и организациям, в которых, может быть, вы уже работаете или будете работать. Именно поэтому мы рады поддерживать такие мероприятия как SUCTF», — выступил Сергей Семенов.

Он также подчеркнул, что тема кибербезопасности сегодня очень актуальна, поскольку Казахстан шагнул далеко вперед с точки зрения цифровизации и развития онлайн-сервисов. А Kaspi.kz, со своей стороны, крайне серьезно подходит к обеспечению безопасности и устойчивости своих сервисов.

«Мы делаем удобные, понятные и полезные сервисы, и делаем их безопасными. Вопросы безопасности — это противодействие различным угрозам, мошенничеству, а также многие другие шаги, которые вкупе обеспечивают высокий уровень защиты. И мы бы хотели, чтобы рынок специалистов по ИБ был сильным. Такие мероприятия как SUCTF способствуют этому», — отметил Сергей Семенов.

Satbayev University Capture The Flag проходит уже несколько лет подряд. Суть мероприятия состоит в том, чтобы взломать систему, используя метод «pentesting» или «тестирование безопасности компьютерных систем с помощью моделирования атаки злоумышленника». Участники «атакуют» компьютер с искусственно созданными уязвимостями, находят «флаги» и водят их в систему. При этом сложность задач варьируется от легких до очень сложных. «Флаги могут быть спрятаны в текстовых файлах, коде или даже изображениях. Они даже могут быть зашифрованы с помощью криптографических алгоритмов, которые необходимо расшифровать. Цель команд — найти как можно больше «флагов». Таким образом и формируется рейтинговая таблица.

Как поясняют организаторы соревнования, SUCTF — это настоящий полигон для развития практических навыков в области кибербезопасности. Студентам даются реальные сценарии, которые они отрабатывают, глубоко погружаясь в этичный хакинг. Эта творческая площадка направлена на развитие этичного общества специалистов по кибербезопасности в Казахстане. Командная работа является ключевым элементом соревнования — студенты решают увлекательные задачи, сталкиваясь с вызовами кибербезопасности в реальном времени. Специально разработанный полигон создает атмосферу реальной работы, где каждая команда сможет применить свои навыки на практике.

С приветственным словом к участникам SUCTF-2025 обратился ректор Satbayev University, Мейрам Бегентаев. Он также зачитал обращение от МЦРИАП.

«Мы гордимся, что Казахстан активно участвует и продвигает инициативы в сфере цифровых технологий и кибер-защиты и благодарим всех организаторов, партнеров и спонсоров этого важного события. Я уверен, что этот конкурс откроет перед вами новые горизонты для творческого и профессионального роста, а также поспособствует укреплению партнерства между образовательными учреждениями, госсектором и бизнесом. Пусть каждый из вас извлечет максимум пользы от участия в этом мероприятии», — передал участникам слова напутствия министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

А от себя лично Мейрам Бегентаев пожелал студентам плодотворных и интересных соревнований, отметив, что около 65 лет назад именно на этой сцене, с которой стартовал SUCTF-2025, впервые выступила легендарная казахстанская группа «Дос Мукасан».

«Почему я об этом упомянул? Они — наши коллеги, специалисты по автоматизации. И они нашли время, вышли на эту сцену. И вы сегодня прикоснулись к истории. Вы находитесь в стенах того самого Политеха, который был основан в 1934 году. То, что вы уже сейчас делаете — обеспечиваете безопасность. Это важно во всех сферах. Сегодня ваша задача — научиться, подружиться», — отметил Мейрам Бегентаев.

К слову, в Satbayev University действует несколько лабораторий по информационной безопасности, искусственному интеллекту, виртуальной реальности и даже — лаборатория под грифом «секретно», где совместно с КНБ разрабатывается стандарт в сфере шифрования для Казахстана. По техническим специальностям в вузе обучается порядка 18 тыс. студентов, а по направлению кибербезопасности — порядка трех тысяч, включая бакалавриат, магистратуру и докторантуру. На кафедре ИБ работает около 120 преподавателей, из них порядка 35% — известные профессора.

Василий Сербин, заведующий кафедрой «Кибербезопасность, обработка и хранение информации» Satbayev University выразил надежду, что конкурс выявит сильнейших и откроет им дорогу к будущим победам.

Всего на Satbayev University Capture The Flag 2025 зарегистрировалось 150 студентов (38 команд) высших образовательных учебных заведений страны. Отборочный этап прошло 72 студента (18 команд) из таких вузов, как SatbayevUniversity, КазНУим. Аль-Фараби, Казахстанско-Британский технический университет, Energo University, Университет им. Сулейман Демиреля, Академия МВД, Международный университет информационных технологий, Евразийский Национальный университет им. Гумилева, Nazarbayev University, Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова, Кызылординский университет имени Коркыт Ата. Отбор конкурсантов проводила команда ЦАРКА. Они же разрабатывали техническое задание конкурса.

Пока студенты со всего Казахстана соревновались за звание лучших, на сцене выступали приглашенные эксперты по информационной безопасности. Так, например, представители MONT TECH рассказали о Центре компетенций, Centurion IT — о построении и защите архитектуры компании, Василий Сербин — о будущем Cybersecurity, а также возможностях для магистрантов и PhD докторантов в SU.

По итогам соревнования:

— I место заняла команда «MG.RT», Satbayev University: Бекзат Джангасиев, Амиржан Куаныш, Бейсебай Куандыков

— II место — «Mimicats», КазНУ им. Аль-Фараби: Ильяс Карагойшиев, Аян Ермекбаев, Елдос Мендуахас, Алан Галиев

— III — «Kbtu_ctf_enjoyers», Казахстанско-Британский технический университет: Баургазы Алимгазы, Ернур Толеукан, Ерлан Есенулы, Дмитрий Аникеев.

Помимо трех призовых мест была выбрана лучшая женская команда в номинации «TechnoWoman» и несколько других номинаций. За первое место определен приз в размере 700 тыс. тг. от генерального спонсора соревнования и памятные подарки от университета. Приз за второе место — 500 тыс. тг. Также предусмотрены подарки командам, занявшим в конкурсе строчки до шестого места. Все участники получили сертификаты конкурсантов и памятные подарки.

Satbayev University Capture The Flag проводится третий год подряд, и эксперты отмечают, насколько сильно из года в год растет уровень подготовки команд.

«SUCTF-2025 подтвердил статус Satbayev University как центра подготовки высококлассных специалистов в сфере кибербезопасности. А победители турнира — будущие защитники цифрового мира, которые уже сейчас показывают высокий уровень знаний и навыков», — говорят организаторы.