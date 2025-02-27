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    ИИ автоматизирует ключевые процессы в госаппарате

    Внедрение искусственного интеллекта в государственные органы позволит автоматизировать создание документов, назначение исполнителей и контроль выполнения поручений.

    27 февраля 2025 11:40, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    В Казахстане запускают пилотное внедрение искусственного интеллекта в государственные органы на базе цифровых проектов Е-Заннама и Облачного документооборота. Об этом на заседании правительства рассказал генеральный директор казахстанской облачной платформы Documentolog Байжан Канафин, передает Kazpravda.kz.

    ИИ поможет госаппарату автоматизировать ключевые процессы:

    — Создание документов — исключение дублирующей работы, автоматическое формирование текстов на основе ранее утвержденных документов.
    — Определение ответственных исполнителей — анализ содержания документа и назначение наиболее подходящего сотрудника.
    — Контроль исполнения поручений — ИИ сможет анализировать выполнение задач, давать рекомендации и даже работать с голосовыми командами.

    В рамках проекта Е-Заннама уже создано 30 законопроектов в цифровом формате. Цифровизация законотворческой деятельности позволила значительно сократить сроки согласования, упростить совместную работу и обеспечить прозрачность всего процесса.

    Проект реализуется на базе Облачного Документооборота, который заменил устаревшую систему Lotus Notes во всех центральных и местных госорганах. Среди других ключевых инициатив — Е-Апостиль (цифровизация апостилирования), Сквозной контроль поручений (повышение прозрачности исполнения задач) и внедрение искусственного интеллекта для автоматизации документооборота. Цифровые решения позволяют делать госуправление более эффективным и прозрачным.

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