ИИ автоматизирует ключевые процессы в госаппарате

Внедрение искусственного интеллекта в государственные органы позволит автоматизировать создание документов, назначение исполнителей и контроль выполнения поручений.

В Казахстане запускают пилотное внедрение искусственного интеллекта в государственные органы на базе цифровых проектов Е-Заннама и Облачного документооборота. Об этом на заседании правительства рассказал генеральный директор казахстанской облачной платформы Documentolog Байжан Канафин, передает Kazpravda.kz.

ИИ поможет госаппарату автоматизировать ключевые процессы:

— Создание документов — исключение дублирующей работы, автоматическое формирование текстов на основе ранее утвержденных документов.

— Определение ответственных исполнителей — анализ содержания документа и назначение наиболее подходящего сотрудника.

— Контроль исполнения поручений — ИИ сможет анализировать выполнение задач, давать рекомендации и даже работать с голосовыми командами.

В рамках проекта Е-Заннама уже создано 30 законопроектов в цифровом формате. Цифровизация законотворческой деятельности позволила значительно сократить сроки согласования, упростить совместную работу и обеспечить прозрачность всего процесса.

Проект реализуется на базе Облачного Документооборота, который заменил устаревшую систему Lotus Notes во всех центральных и местных госорганах. Среди других ключевых инициатив — Е-Апостиль (цифровизация апостилирования), Сквозной контроль поручений (повышение прозрачности исполнения задач) и внедрение искусственного интеллекта для автоматизации документооборота. Цифровые решения позволяют делать госуправление более эффективным и прозрачным.