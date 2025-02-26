Это обеспечит обзорность и прозрачность.

Казахстанские военнослужащие будут носить видеожетоны во время суточного наряда, сообщил начальник департамента воспитательной работы Минобороны Тлеухан Басхожаев. Сейчас прорабатываем вопрос обеспечения видеожетонами лиц, заступающих в наряд, передает Sputnik.

Также Минобороны установит 1 тысячу дополнительных камер в военных городках. В целом, сейчас функционирует 3218 камер видеонаблюдения: на территориях военных городков; в спальных помещениях; комнатах для хранения оружия; столовых; комнатах для умывания; комнатах бытового обслуживания; местах несения боевой службы и суточных нарядов.

Существующие в Армии ящики для жалоб и обращений, а также телефонные линии, намерены перевести в современный формат.

«В настоящее время мы планируем оцифровать все это в виде QR-кодов. То есть, наведя сразу по телефону, военнослужащий может обратиться и загружать фото, видео. Думаю, что в рамках «Слышащего государства» это будет правильным и продуманным шагом», - заявил представитель ведомства.

Также оборонное ведомство разработало информационный сервис Armia.kz.

«Приложение будет доступно на всех цифровых площадках - iOS и Android. В режиме виртуального и живого времени мама, близкие люди смогут в любой момент поговорить с командиром, воспитателем. Можно отметить, что армия теперь «в кармане», и будет доступна живая связь. Это, в свою очередь, обеспечивает прозрачность воинской службы. Близкие могут ознакомиться с условиями прохождения медицинских обследований, питания в режиме реального времени», - рассказал Тлеухан Басхожаев.

Помимо этого предусмотрена масштабная цифровизация призывной кампании, учета и выдачи военного имущества, а также применение искусственного интеллекта для улучшения систем видеонаблюдения.