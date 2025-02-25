Искусственный интеллект будут использовать при проведении ЕНТ

На Национальной платформе искусственного интеллекта планируется реализовать пять проектов.

Директор Департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Министерства науки и высшего образования Нурсултан Махатов сообщил, как ИИ будут использовать для создания вопросов ЕНТ. Он отметил, что на Национальной платформе искусственного интеллекта планируется реализовать пять проектов. Среди них — создание консультативного чат-бота AI Talapker по правилам проведения ЕНТ в этом году, применение ИИ для повышении академической честности при сдаче тестов, а также внедрение ИИ для разработки тестовых заданий ЕНТ, передает Zakon.kz.

«В пилотном режиме мы планируем применить искусственный интеллект совместно с Министерством цифровизации при создании тестов для ЕНТ, где будут выгружаться все материалы, все силлабусы по предмету. Мы попробуем применить искусственный интеллект при создании примерных тестов и их апробировать», — сказал Нурсултан Махатов.

Технологии ИИ также планируют внедрять в экономику Казахстана с помощью инновационной программы AI-Sana. Она охватит 100 тыс. студентов и даст им знания и навыки для внедрения ИИ в основные отрасли экономики. Проект направлен на поддержку молодых талантов и создание стартапов DeepTech.