Анонс: CFO Summit XII

Весной, уже в 12-й раз, Казахстан станет площадкой для одного из самых значимых событий в области бизнеса и экономики.

CFO Summit XII — это место, где участники смогут обсудить ключевые вызовы экономики и финансовой сферы, а также попытаться найти ответ на главный вопрос: Какая она, казахстанская мечта? Как ее достичь?

Современный мир меняется стремительно, и финансовый сектор — не исключение. Когда неопределенность стала новой реальностью, важно не только понимать экономические тренды, но и находить возможности для устойчивого роста. Эксперты сходятся во мнении, что понятие «казахстанская мечта» является важнейшим аспектом развития страны. Как отмечает политолог и общественный деятель Досым Сатпаев: «Человек без мечты — это как птица без крыльев. И то же самое относится к государству. Наша задача — не попадать в ловушку постоянного уныния и пессимизма, а понять, какие окна и возможности мы могли бы использовать для построения сильного, независимого и справедливого Казахстана». Именно этот подход станет основой дискуссий на предстоящем саммите.

Финансовая индустрия также переживает трансформацию благодаря цифровым технологиям. Алмас Чукин отмечает влияние цифровых технологий на финансовую индустрию: «ИИ сильно преобразует финансовую индустрию, создавая целое облако регулирования для запроса персональных данных от граждан, управления ими и защиты. Скоро цифровые валюты, включая тенге, выйдут в деловое пространство, и мы должны быть к этому готовы». ИИ и токенизация финансового рынка — это не просто тренд, а реальность, которая уже сегодня меняет нашу индустрию. Финансовые транзакции упростятся, а глобальные правила регулирования цифровых активов станут стандартом. Об этих и многих других темах участники смогут узнать из первых уст ведущих экспертов.

CFO Summit XII — это возможность услышать мнения экспертов страны о будущем экономики и финансов. Среди спикеров: Игорь Рябенький, Досым Сатпаев, Алмас Чукин, Елена Бахмутова, Галим Хусаинов, Виталий Волянюк, Алина Утемискызы.

Участники смогут посетить сессии Best Practices, где лидеры и эксперты поделятся практическими кейсами. Кроме того, пройдет C-mentoring — возможность получить менторскую поддержку от лучших специалистов.

Саммит завершится награждением победителей конкурса The Best CFO 2025 в трех номинациях: финансовый сектор; крупный и средний бизнес; малый бизнес. Это признание заслуг тех, кто вносит значительный вклад в развитие экономики Казахстана.

Жанат Бердалина добавляет: «Казахстанская мечта — это серьезный вопрос и вызов. Может быть, собравшись вместе и взявшись за руки, мы все-таки определим, что собой представляет казахстанская мечта? И как мы будем к ней приближаться?».

Встретимся 5 марта в TheRitz-Carlton, Almaty, чтобы вместе определить, каким будет будущее Казахстана!