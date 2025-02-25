Порог беспошлинного ввоза товаров электронной торговли в ЕАЭС сохранили

На заседании Совета Евразийской экономической комиссии принято решение оставить порог в 200 евро.

Участники заседания Совета Евразийской экономической комиссии приняли решение об установлении стоимостных норм, в пределах которых товары электронной торговли, приобретенные физлицами, ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенной пошлины. Сохранен порог беспошлинного ввоза в размере 200 евро. Также на заседании рассмотрен ход выполнения стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, передает Sputnik.

По инициативе российской стороны, принято решение об установлении ставки ввозной таможенной пошлины в отношении транспортных кондиционеров моноблочного типа. Позиция направлена на увеличение конкурентоспособности российских производителей и увеличение доли отечественной продукции на российском рынке. В настоящее время отечественные производители полностью покрывают потребности в кондиционерах всех производителей общественного транспорта не только в России, но и в ЕАЭС.

Решено также расширить перечень российских финансовых организаций, участвующих в механизме финансового содействия при реализации государствами — членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности.