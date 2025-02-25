В единую платформу высшего образования загружены сведения о почти 700 тыс. студентов

Она запущена в 2024 году с целью перехода сферы высшего образования страны на качественно новый уровень открытости и доступности.

Единая платформа высшего образования — это не просто инструмент автоматизации процессов. Это масштабная цифровая экосистема, объединяющая тысячи образовательных программ, десятки интеграций с государственными системами и 2,6 миллиона пользователей. На площадке СЦК директор Департамента цифровизации и государственных услуг Министерства науки и высшего образования РК Нурсултан Махатов рассказал об основных задачах платформы.

«Что касается основных задач системы — это формирование отчетов с целью мониторинга образования с установленной периодичностью и в сроки, указанные в законе; ведение реестра образовательных программ; автоматизация государственных услуг в сфере высшего образования; выплата стипендий на основе данных, хранящихся на платформе; интеграция с информационными системами и государственными системами всех вузов. На сегодняшний день на Платформе имеется информация о почти 700 тыс. студентов, свыше 44 тыс. преподавательского состава и свыше 2,6 млн выпускников», — сказал спикер.

В 2024 году на платформе прошли генерацию более 154 тыс. номеров дипломных документов. На сегодняшний день через платформу получает стипендии более 202 тыс. студентов. В январе текущего года было выплачено стипендий на сумму около 13,4 млрд тенге. Помимо этого 5 государственных услуг оказываются в электронном формате. Также в систему загружены паспорта 104 высших учебных заведений, хранятся данные о 8394 образовательных программ.

Проведена интеграция всех вузов страны с информационными системами более 20 государственных органов, таких как LMS и SDU, eGov https://profit.kz/tags/egov/, Центры обслуживания населения, Астана Хаб, Государственная база данных физических лиц, Енбек.кз, career Enbek.

«В 2024 году было разработано 8 новых модулей. Среди них — „Генерация номеров документов об образовании“, „Статистика“. В модуле „Сведения“ имеется информация об обучающихся, выпускниках, о профессорско-преподавательском составе. В рамках модуля „Государственные услуги“ автоматизировано 5 государственных услуг, 2 из них в проактивном формате. Модуль „Финансирование стипендий“ разработан для выплат стипендий на основе цифровых данных. Таким образом, мы обеспечиваем прозрачность и своевременность выплат стипендий. Модуль „Система управления рисками“ был реализован путем интеграции с информационно-аналитической системой Smart Data Ukimet. Утвержденные критерии оценки степени риска позволяют автоматически формировать списки субъектов контроля для осуществления государственного контроля без участия человеческого фактора. Модуль „Паспорт вуза“ автоматизирует сбор и обновление основных данных о вузе, включая информацию о структуре, количестве студентов, учебных программах и инфраструктуре. Также обеспечивает актуальность и доступность сведений для анализа и принятия решений», — рассказал представитель ведомства.

Кроме того, на платформе доступен сервис «Цифровые документы», интегрированный с приложением eGov mobile, который позволяет пользователям получить студенческие билеты и дипломы в цифровом формате. На платформе сохранена информация о 2,6 млн дипломов. Благодаря интеграции с eGov mobile пользователи могут использовать и сохранять свои дипломы в цифровом формате. Это исключает необходимость предоставления бумажных копий, а также упрощает процесс проверки подлинности документов работодателями.

Напомним — 31 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.