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    Китайские промышленные роботы проверят железнодорожные пути в Казахстане

    Тестирование технологий обещают провести на линии Трансказахстанского коридора.

    24 февраля 2025 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Железо, Софт

    Перспективы использования промышленных роботов китайского производства для контроля стальных магистралей Казахстана обсудили в Шэньчжэне главы Huawei Лян Хуа и председатель правления «Казахстан темир жолы («Казахстанские железные дороги»)» Нурлан Сауранбаев. Кроме того, руководители Huawei и КТЖ рассмотрели создание в Казахстане инновационного колледжа будущего с фокусом на ИИ, передает Sputnik.

    «Договорились развернуть LTE-R на Трансказахстанском коридоре с участием Казахтелекома и ТТС, а также рассмотреть использование промышленных роботов для инспекции путей», - пояснили в компании.

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