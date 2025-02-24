Китайские промышленные роботы проверят железнодорожные пути в Казахстане

Тестирование технологий обещают провести на линии Трансказахстанского коридора.

Перспективы использования промышленных роботов китайского производства для контроля стальных магистралей Казахстана обсудили в Шэньчжэне главы Huawei Лян Хуа и председатель правления «Казахстан темир жолы («Казахстанские железные дороги»)» Нурлан Сауранбаев. Кроме того, руководители Huawei и КТЖ рассмотрели создание в Казахстане инновационного колледжа будущего с фокусом на ИИ, передает Sputnik.

«Договорились развернуть LTE-R на Трансказахстанском коридоре с участием Казахтелекома и ТТС, а также рассмотреть использование промышленных роботов для инспекции путей», - пояснили в компании.