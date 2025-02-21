Электронный паспорт иммунизации внедрили в Казахстане

Министр здравоохранения приказом от 14 февраля 2025 года внесла изменения в формы учетной документации в области здравоохранения, а также инструкции по их заполнению.

Поправками карту профилактических прививок заменили на паспорт иммунизации. Паспорт иммунизации будут вести исключительно в электронном формате. Напомним, что карту прививок допускалось вести как в бумажном, так и в электронном виде, передает Zakon.kz.

Хранить паспорт иммунизации будут до минования надобности. Карту прививок хранили пять лет.

Также утверждена форма паспорта иммунизации. Документ содержит сведения о проведении следующих видов иммунизации: туберкулез (а также туберкулезные пробы); гепатит В; дифтерия, столбняк, полиомиелит, гепатит В, коклюш и гемофильная палочка типа В; дифтерия, столбняк, полиомиелит, коклюш, гемофильная палочка типа В; пневмококковая инфекция; коклюш, дифтерия, столбняк; вирус папилломы человека; дифтерия, столбняк; полиомиелит; корь, краснуха, паротит; гепатит А; бешенство; брюшной тиф; грипп; сибирская язва; туляремия; чума; клещевой энцефалит; коронавирусная инфекция и др.

Приказ вводится в действие со 2 марта 2025 года.