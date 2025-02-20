Следите за новостями

Цифра дня

Более 93% населения РК имеет доступ к электронным услугам через eGov

    Авиакомпаниям Казахстана рекомендовали подключить интернет в самолетах

    Он рассказал, что в Европе разрабатываются полностью автоматические самолеты, которые могут взлетать и садиться без участия пилота, полагаясь только на искусственный интеллект.

    20 февраля 2025 16:00, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Интернет, Общество

    Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун предложил авиакомпаниям внедрить интернет на борту самолетов, а также разработать в Казахстане законодательство, регулирующее полеты аэротакси. Он рассказал, что в Европе разрабатываются полностью автоматические самолеты, которые могут взлетать и садиться без участия пилота, полагаясь только на искусственный интеллект и камеры, передает Zakon.kz.

    «В Китае идут испытания по внедрению междугороднего аэротакси. Это позволит сократить время в дороге от нескольких часов до 40-60 минут. В США активно используется виртуальная реальность для обучения пилотов. С помощью VR-гарнитур будущие пилоты могут тренироваться в реалистичной кабине самолета, что значительно снижает стоимость и время обучения», — сказал Дмитрий Мун на заседании правительства.

    В связи с этим, как отметил спикер, Минцифры рекомендует казахстанским авиакомпаниям:

    — рассмотреть возможность внедрения интернета на борту,
    — создать всестороннее законодательство, регулирующее полеты аэротакси, включая стандарты безопасности, лицензирование пилотов и ответственность в случае аварий.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.