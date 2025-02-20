Депутат предлагает ограничить TikTok в Казахстане

По его мнению, чрезмерное использование этой платформы влечет за собой серьезные последствия — психологические, социальные и образовательные.

Жанарбек Ашимжан заявил, что сегодня для детей алфавитом стали социальные сети, соской-пустышкой — TikTok, а колыбельной — Instagram. По его словам, влияние этих платформ на подрастающее поколение настолько велико, что его можно сравнить с атомной бомбой, передает Zakon.kz.

«Мы сталкиваемся с разрушением традиционных ценностей и моральных устоев, а наши дети и подростки, еще не умеющие отличать хорошее от плохого, оказываются в ловушке виртуального мира. Особенно популярной среди молодежи стала платформа TikTok. За последние два года в Казахстане зарегистрировалось 14,1 млн пользователей, большая часть которых — несовершеннолетние. Однако полезного контента на платформе крайне мало, в то время как деструктивная информация, оказывающая негативное влияние на детей, распространяется в огромных объемах», — заявил он.

По его словам, через TikTok продвигается реклама азартных игр, транслируются аморальные стримы, звучит нецензурная лексика, распространяется порнография, пропагандируются суицидальные идеи, экстремистские религиозные взгляды, буллинг, а также реклама запрещенных веществ.

«Все это приводит к тому, что подростки копируют увиденное и вовлекаются в пагубные привычки. Например, челлендж «Кошачья походка (Catwalk Challenge) стал вирусным среди молодежи. В нем участники должны идти по улице, как модели на подиуме, не обращая внимания на окружающих. Казалось бы, бессмысленный тренд, но его просмотры уже превысили 500 млн. Кроме того, в TikTok активно распространяются видео, призывающие несовершеннолетних девушек к «танцам с акцентом на ягодицы», предлагая пошаговые обучающие уроки», — пояснил депутат.

В этой связи он предлагает срочно рассмотреть вопрос об ограничении TikTok. Так как, по его мнению, чрезмерное использование этой платформы влечет за собой серьезные последствия — психологические, социальные и образовательные.

В пример он привел опыт других стран. В частности, отмечается, что Россия, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан уже ввели частичные или полные ограничения на TikTok. Франция на законодательном уровне регулирует доступ подростков к интернету. Австралия запретила использование TikTok детям младше 16 лет. А в Евросоюзе, Канаде, Великобритании и Новой Зеландии еще в 2023 году приняли меры по защите детей от его вредного влияния. Даже в Китае, где был создан TikTok, доступ к этой платформе ограничен. В декабре 2024 года сообщалось, что Албания запретит TikTok на год за побуждение к насилию и издевательствам. 19 января глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после остановки работы TikTok в США заявил о том, что запрет следует рассмотреть и в Европе. Ранее сообщалось, что в Китае выяснили, что зависимость от роликов в TikTok приводит к аномалии в мозге.