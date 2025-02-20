Telegram-бот в преддверии Рамазана запустило Духовное управление мусульман Казахстана

Он даст ответы на вопросы верующих.

Духовное управление мусульман Казахстана запустило Telegram-бот в преддверии Рамазана. Он называется @MuftyatBot, его разработали для ответов на религиозные вопросы пользователей в месяц Рамазан. Также благодаря боту можно узнать информацию по вопросам шариата и получить консультацию по различным вопросам. А еще с помощью бота можно скачать расписание Оразы, передает Sputnik.

Напомним, Рамазан (Рамадан) начинается 1 марта. С 26 на 27 марта будет священная ночь Предопределения. А 30 марта — праздник Ораза айт. Также накануне ДУМК принял решение по размеру фитр-садака (пожертвования) на 2025 год. Он составит 655 тенге (1,31 долларов).