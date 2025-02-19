Казахстан улучшил позиции в мировом рейтинге скорости интернета

Аналитическая компания Ookla опубликовала обновленный рейтинг за январь 2025 года.

Казахстан значительно повысил свои показатели. В категории мобильного интернета страна поднялась на 8 позиций, заняв 49 место. Средняя скорость загрузки составила 81,58 Мбит/с, скорость выгрузки — 18,42 Мбит/с, задержка — 18 мс. В сегменте фиксированного широкополосного интернета Казахстан улучшил позиции на 5 пунктов и занял 83 место со средней скоростью загрузки 77,93 Мбит/с, выгрузки — 80,83 Мбит/с, а задержка составила 5 мс.

Как льмечают в МЦРИАП, этот результат стал возможным благодаря реализации государственных программ и усилиям операторов связи по развитию телекоммуникационной инфраструктуры. В 2024 году были модернизированы сети фиксированной связи, расширено покрытие 4G и начато внедрение 5G в крупных городах. Это способствовало значительному росту скорости интернета, что позволило Казахстану укрепить свои позиции в мировом рейтинге.

В рамках национального проекта Доступный интернет с 2025 по 2027 годы планируется:

— Реализация проекта «Обеспечение широкополосного доступа в сельских населенных пунктах посредством волоконно-оптических линий связи», который охватит 3010 сел.

— Субсидирование «последней мили» до домохозяйств в 1120 сельских населенных пунктах.

— Дальнейшее развитие 5G в городах республиканского значения и областных центрах.

— Запуск доступа к интернету посредством спутниковой связи для более 250 отдаленных и малонаселенных районов.

«Рост скорости интернета играет важную роль в цифровой трансформации страны, развитии IT-отрасли, онлайн-образовании, электронной коммерции и других ключевых сферах экономики. Развитие телекоммуникаций — один из важнейших приоритетов Министерства. Ведомство продолжит работу над улучшением связи и интернета по всей стране», — заявили в МЦРИАП.