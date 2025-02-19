53,3 млрд тенге не доплатили блогеры налоговой Казахстана

Инфлюенсеры теперь под пристальным вниманием налоговых органов.

Органами государственных доходов на постоянной основе проводится налоговое администрирование физических лиц, включая инфлюенсеров (блогеров) на предмет полноты исполнения ими налоговых обязательств. При проведении контрольных мер органы государственных доходов осуществляют взаимодействие с уполномоченными государственными органами, организациями и иными лицами. По итогам сопоставления данных, полученных из различных источников, со сведениями представленных налоговых деклараций установлены расхождения по 594 лицам на 53,3 млрд тенге. В результате с 13 по 14 февраля текущего года направлены уведомления камерального контроля по нарушению — занижение доходов, передает Liter.kz.

«В целях исполнения уведомления необходимо представить дополнительную налоговую отчетность с уплатой самостоятельно начисленных налогов, либо в случае несогласия — представить пояснение. Срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней. Вместе с тем обращаем внимание на необходимость уплаты налогов при получении доходов, в том числе от размещения онлайн-рекламы на различных интернет-ресурсах (продвижение или продажа информационных продуктов, продажа различных обучающих курсов, проведение розыгрышей и др.). Указанные обязательства установлены Конституцией и Налоговым кодексом Республики Казахстан», — заявили в ведомстве.

Ранее известный блогер Алишер Еликбаев пожаловался на уведомления от налоговой. Он рассказал, что у некоторых его коллег сумма неуплаты налогов оказалась больше 300 млн тенге.

Органами государственных доходов на постоянной основе проводится налоговое администрирование физических лиц, включая инфлюенсеров (блогеров) на предмет полноты исполнения ими налоговых обязательств. При проведении контрольных мер органы государственных доходов осуществляют взаимодействие с уполномоченными государственными органами, организациями и иными лицами. По итогам сопоставления данных, полученных из различных источников, со сведениями представленных налоговых деклараций установлены расхождения по 594 лицам на 53,3 млрд тенге. В результате с 13 по 14 февраля текущего года направлены уведомления камерального контроля по нарушению — занижение доходов, передает Liter.kz https://liter.kz/.

«В целях исполнения уведомления необходимо представить дополнительную налоговую отчетность с уплатой самостоятельно начисленных налогов, либо в случае несогласия — представить пояснение. Срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней. Вместе с тем обращаем внимание на необходимость уплаты налогов при получении доходов, в том числе от размещения онлайн-рекламы на различных интернет-ресурсах (продвижение или продажа информационных продуктов, продажа различных обучающих курсов, проведение розыгрышей и др.). Указанные обязательства установлены Конституцией и Налоговым кодексом Республики Казахстан», — заявили в ведомстве.

Ранее известный блогер Алишер Еликбаев пожаловался на уведомления от налоговой. Он рассказал, что у некоторых его коллег сумма неуплаты налогов оказалась больше 300 млн тенге.