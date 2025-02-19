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    Казахстан вводит три типа виз для привлечения инноваторов в сфере цифровизации

    Страна намерена привлечь в экономику квалифицированных специалистов, предпринимателей и удаленных работников.

    19 февраля 2025 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Казахстан запустил три новые категории виз, предназначенные для привлечения квалифицированных специалистов, предпринимателей и удаленных работников. Власти намерены укрепить позиции страны как центра глобальных талантов и инноваций, передает Sputnik.

    — Виза Neo Nomad (B12-1) — для профессионалов и цифровых предпринимателей, которые хотят жить в Казахстане и работать удаленно, сохраняя при этом свой зарубежный доход.
    — Виза Digital Nomad (B9-1) — для востребованных профессионалов в сфере ІТ, которые переезжают в Казахстан для получения постоянного вида на жительство.
    — Виза для постоянного проживания (B9) — для специалистов в медицине, науке, инновациях, образовании и творческих индустриях.

    Приехав в Казахстан, профессионалы могут получить постоянный вид на жительство, что обеспечивает стабильность и возможность интегрироваться в местный рынок труда.

    В МИД РК отмечают, что стратегическое расположение Казахстана, высокие темпы экономического роста и благоприятная для бизнеса политика делают его привлекательным направлением для тех, кто стремится к карьерному росту и высокому качеству жизни.

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