Казахстан вводит три типа виз для привлечения инноваторов в сфере цифровизации

Страна намерена привлечь в экономику квалифицированных специалистов, предпринимателей и удаленных работников.

Казахстан запустил три новые категории виз, предназначенные для привлечения квалифицированных специалистов, предпринимателей и удаленных работников. Власти намерены укрепить позиции страны как центра глобальных талантов и инноваций, передает Sputnik.

— Виза Neo Nomad (B12-1) — для профессионалов и цифровых предпринимателей, которые хотят жить в Казахстане и работать удаленно, сохраняя при этом свой зарубежный доход.

— Виза Digital Nomad (B9-1) — для востребованных профессионалов в сфере ІТ, которые переезжают в Казахстан для получения постоянного вида на жительство.

— Виза для постоянного проживания (B9) — для специалистов в медицине, науке, инновациях, образовании и творческих индустриях.

Приехав в Казахстан, профессионалы могут получить постоянный вид на жительство, что обеспечивает стабильность и возможность интегрироваться в местный рынок труда.

В МИД РК отмечают, что стратегическое расположение Казахстана, высокие темпы экономического роста и благоприятная для бизнеса политика делают его привлекательным направлением для тех, кто стремится к карьерному росту и высокому качеству жизни.