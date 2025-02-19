Казахстанская делегация изучила современные образцы оборонных технологий в Эмиратах

Министр обороны РК генерал-полковник Руслан Жаксылыков в рамках официального визита в Абу-Даби ознакомился и изучил работу крупнейшей международной выставки оборонных технологий IDEX и NAVDEX-2025.

В выставочном центре ADNEC делегация посетила павильоны крупных военно-промышленных компаний, представивших образцы вооружения, военной техники и технологии оборонного назначения. На полях выставки Руслан Жаксылыков встретился с вице-премьером и министром обороны ОАЭ шейхом Хамданом ибн Мохаммед Аль Мактумом. Стороны обсудили направления двустороннего взаимодействия и подтвердили приверженность развитию сотрудничества в сфере обороны.

Кроме того, министр обороны РК провел переговоры с руководителями ведущих производителей оборонной продукции.

Отмечается, что крупнейшая международная выставка оборонных технологий IDEX и NAVDEX 2025 проходит под патронажем президента ОАЭ. В этом году в ней приняло участие более 1500 компаний из 65 стран.