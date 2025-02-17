Исходный код версии языковой модели KazLLM выложен в открытый доступ

Модель можно использовать в некоммерческих научных и академических целях, а также в создании чат-ботов и виртуальных помощников.

Большая языковая модель KazLLM, направленная на развитие искусственного интеллекта на казахском языке, стала доступна для программистов. Миннауки с привлечением Института информационных систем и искусственного интеллекта (ISSAI), научных институтов и высших учебных заведений проведена работа по обеспечению корпуса казахского языка для национальной языковой модели KazLLM, передает Kazpravda.kz.

Ожидается, что это удет способствовать созданию эффективных решений для обработки, перевода и анализа текстовой информации на казахском языке, а также интеграции казахского языка в современные технологии. В условиях глобализации и стремления к сохранению культурной самобытности страны значимость проекта становится особенно актуальной.

Свыше 140 ученых и сотрудников 26 ведущих научных институтов и вузов страны, принимавших участие в разработке, занимались подготовкой больших объемов данных по экономике, финансам, математике, истории, биологии, химии, медицине, технологиям и другим 115 областям науки на казахском языке.

Например, Казахский национальный университет им. аль-Фараби осуществил подготовку данных по философии, этике, PR, астрономии, астрофизике и информационным технологиям, Институт математики и математического моделирования занимался составлением данных по направлениям математики, Институт истории и этнологии имени Ш. Уалиханова — контентом по истории, а медицинские университеты — данными в области медицины. Это сотрудничество с учреждениями науки и высшего образования способствовало созданию уникального контента на казахском языке, что обеспечит качественную и эффективную разработку модели.

На сегодня доступна версия KazLLM с открытым исходным кодом. Модель, которая является важной частью цифровой инфраструктуры, можно использовать в некоммерческих научных и академических целях, а также в создании чат-ботов, виртуальных помощников и автоматических переводчиков, по аналогии с Google Translate.