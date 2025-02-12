В МЦРИАП рассказали, как ИИ будут использовать в сельском хозяйстве

Чат-бот, интеллектуальные системы, дроны с искусственным интеллектом — все это запланировано на ближайшие годы.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дмитрий Мун рассказал, как искусственный интеллект будут использовать в сельском хозяйстве. Он заявил, что планируется внедрять агентов на базе искусственного интеллекта для автоматизации ключевых процессов, передает Zakon.kz.

«Основные проекты — чат-бот-ассистент с элементами искусственного интеллекта для субсидирования сельскохозяйственных заявок. ИИ автоматически проверяет заявки и снижает процент отклонений из-за некорректных данных», — рассказал Дмитрий Мун.

Он пояснил, что ошибки уменьшатся с 30 до 5%. Интеллектуальная система анализа почвы снижает ручной труд на 75-80%, повышает точность рекомендаций до 95%, а дроны с ИИ для борьбы с вредителями сокращают потери урожая на 25-30%. Реализация этих проектов запланирована на 2025–2026 годы.

Вице-министр привел следующий пример будущего агента на базе искусственного интеллекта для сельского хозяйства. Он будет предоставлять актуальную информацию о мерах государственной поддержки, субсидиях, сроках подачи заявок и необходимых документах. Чат-бот будет основан на официальных данных Министерства сельского хозяйства и станет помогать аграриям быстро получать нужные ответы.