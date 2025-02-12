Блокировать телефоны с чужим IMEI-кодом будут в Казахстане

Новый закон вступит в силу в марте.

Приказом Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 13 января 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила регистрации абонентских устройств сотовой связи. Теперь процесс проверки и внесения данных в базу стал более четким. Оператор базы данных будет проверять устройство по нескольким параметрам в течение трех часов (или шесть часов для юридических лиц), передает Liter.kz.

Параметры проверки: есть ли IMEI-код и номер в базе, но зарегистрированы ли они на другого человека; законно ли устройство используется в сетях связи Казахстана. Если данных о законности устройства нет, его вносят в серый список. В этом случае оператор сотовой связи дает владельцу 30 дней, чтобы подтвердить законность использования. Если за этот срок данные не предоставлены, устройство попадет в черный список и связь для него заблокируют. Если же информация о легальности подтверждена, устройство вносят в белый список и его снова можно будет использовать.

Закон вступит в силу 24 марта 2025 года.