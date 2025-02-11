Astana International University объявил о специальных грантах на магистратуру

Они предназначены для авторов инновационных проектов в сфере космоса и высоких технологий.

На форуме Digital Almaty 2025 президент Astana International University Серик Ирсалиев объявил о запуске неограниченного количества грантов на магистратуру для авторов инновационных проектов в сфере космоса и высоких технологий. Эта инициатива предоставляет талантливым ученым и стартаперам уникальную возможность воплотить свои идеи в жизнь и внести вклад в технологическое развитие Казахстана.

По словам Серика Ирсалиева, грантовая программа — это не просто финансовая поддержка, а платформа для реализации амбициозных проектов в таких областях, как искусственный интеллект, космические технологии и устойчивое развитие.

«Astana International University готов поддержать авторов перспективных идей. Мы предоставляем неограниченное количество грантов на бесплатную магистратуру для создателей инновационных проектов в сфере космоса. Эти гранты включают финансирование обучения, техническую и научную поддержку, доступ к лабораториям и оборудованию для разработки спутников и анализа данных. Мы готовы сопровождать ваши проекты от идеи до реализации, помогая превратить амбициозные мечты в реальные достижения», — отметил он.

В R& D-центре «Индустрия 4.0» AIU разрабатываются технологии будущего — от цифровых двойников и умных городов до наноспутников. Университет формирует экосистему, объединяющую науку, бизнес и государственные инициативы.

Стартапы и молодые ученые получают доступ к акселерационным программам, международной экспертизе и передовому оборудованию, что открывает новые горизонты для научных открытий и технологических разработок.

Обладатели грантов AIU смогут работать в современных лабораториях, создавать наноспутники, разрабатывать цифровые двойники, внедрять инновации в области ИИ и аддитивных технологий.

Контакты для получения дополнительной информации: +7 (708) 756-45-10.