Двое казахстанцев незаконно проникли в информационную систему Минздрава

КНБ завершил уголовное дело в отношении жителей Жетысуской области.

Уголовное дело в отношении двоих жителей Жетысуской области завершил КНБ Казахстана при координации прокуратуры. Они обвиняются в незаконном доступе в информационные системы Минздрава, передает Sputnik.

«30 января текущего года решением суда г. Талдыкорган они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 и частью 2 статьи 208 Уголовного кодекса, и приговорены к штрафам в размере 300 месячных расчетных показателей», — сообщили в комитете.

Следствие установило, что преступники незаконно завладели учетными записями медицинских работников и получили доступ к информационным системам «Регистр прикрепленного населения» и «Damumed».