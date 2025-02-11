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    Двое казахстанцев незаконно проникли в информационную систему Минздрава

    КНБ завершил уголовное дело в отношении жителей Жетысуской области.

    11 февраля 2025 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

    Уголовное дело в отношении двоих жителей Жетысуской области завершил КНБ Казахстана при координации прокуратуры. Они обвиняются в незаконном доступе в информационные системы Минздрава, передает Sputnik.

    «30 января текущего года решением суда г. Талдыкорган они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 и частью 2 статьи 208 Уголовного кодекса, и приговорены к штрафам в размере 300 месячных расчетных показателей», — сообщили в комитете.

    Следствие установило, что преступники незаконно завладели учетными записями медицинских работников и получили доступ к информационным системам «Регистр прикрепленного населения» и «Damumed».

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