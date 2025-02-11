Парадокс: Казахстан импортирует все бытовые приборы при росте собственного производства

В два с половиной раза выросло собственное производство сложной бытовой техники в Казахстане, но кто из казахстанцев это увидел?

По итогам 2024 года увеличился объем производства электронных бытовых приборов в Казахстане в стоимостном выражении - до 7,2 млрд тенге ($ 14 млн), против 2,9 млрд тенге ($ 5,6 млн) годом ранее. Рост в 2,5 раза, отмечают эксперты. Однако на витринах казахстанских маркетов электронной техники вы все реже и реже найдете товары с пометкой «Made in KZ», передает Sputnik.

Больше всего бытовых приборов выпустили в Карагандинской области: на 3,1 млрд тенге ($6 млн) или 43,1% от общего объема производства. Следом идут Алматинская область - 2,2 млрд тенге ($4,4 млн) и Алматы - 1,3 млрд тенге ($2,5 млн).

«Несмотря на рост производства, рынок бытовых приборов в стране остается практически полностью зависимым от импорта. К примеру, за январь-ноябрь 2024 года в Казахстане не было выпущено ни одного бытового холодильника или морозильника, ни одной промышленной стиральной машины, ни одного миксера», - отмечают эксперты.

При этом импорт продолжает расти. Например, поставки бытовых холодильников и морозильников по итогам января-ноября прошлого года увеличились на 15%, достигнув 748,9 тысячи единиц. Импорт стиральных машин для прачечных вырос на 26,3% (до 30,8 тысячи единиц), а поставки миксеров и измельчителей — на 27,7% (до 2,7 млн единиц).

В Казахстане было произведено 5,9 тысячи бытовых стиральных машин и машин для сушки белья. Однако их доля на рынке составила всего 0,8%. Для сравнения: объем импорта стиральных машин для дома за тот же период достиг 733,7 тысячи.

Сегмент вентиляторов и вытяжных шкафов также остается зависимым от зарубежных поставок. Доля местных производителей на рынке (внутренние продажи плюс экспорт) увеличилась, но все еще осталась мизерной: 0,04%, против 0,001% годом ранее (выпущено в Казахстане 2,7 тысячи приборов, импортировано — 7,5 млн).

Аналогична и ситуация с бытовыми пылесосами: при производстве 3,7 тысячи приборов доля отечественной продукции составила лишь 0,7%, тогда как импорт достиг 525 тысяч.

«Что касается цен, по итогам января 2025 года бытовые приборы в Казахстане подорожали на 5,5% за год. В том числе крупные бытовые приборы, как электрические, так и неэлектрические, выросли в цене на 10%, в то время как мелкие электрические бытовые приборы подешевели на 17,1%. Услуги по ремонту бытовых приборов стали дороже на 4,8%», - отмечают аналитики.

Среди крупных бытовых приборов больше всего подорожали кухонные плиты (на 55,9%), стиральные машины (на 22,1%), микроволновые печи (на 10,9%), холодильники (на 10,7%) и кондиционеры (на 6%). В то же время электрообогреватели стали дешевле на 26,1%, морозильники — на 20,5%, пылесосы — на 7,2%.

Среди мелких бытовых приборов заметнее всего подешевели утюги (на 22,1%), блендеры (на 21,3%), электромясорубки (на 18,6%) и электрочайники (на 9,9%).

Стоимость ремонта стиральных машин (замены нагревательного элемента) увеличилась на 4,9%, а ремонта холодильников (замены мотора-компрессора) — на 4,6%.

В региональном разрезе наибольший рост цен в секторе был отмечен в Карагандинской (на 10,1%), Костанайской (на 9,2%) и Западно-Казахстанской (на 8,4%) областях. Наименьшее удорожание наблюдалось в Мангистауской области: на 0,1%.