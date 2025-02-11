Сеть телефонных мошенников ликвидировала киберполиция в ВКО

Изъято 22 устройства sim-boх и роутеры.

Киберполиция ликвидировала сеть телефонных мошенников в Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщили в МВД. В трех адресах изъято 22 устройства sim-bох, где было установлено 489 sim-карт сотовых операторов. Также изъято 452 USB-интернет модема, 13 компьютеров, 4 роутера и один ноутбук. За незаконную деятельность задержано трое подозреваемых, передает Sputnik.

Также в Караганде задержан иностранный гражданин, у которого изъято устройство sim-box на 128 слотов и порядка двух тысяч sim-карт, два роутера и усилитель сигнала. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.