В ЦОНах и спецЦОНах казахстанцам оказано более 23 миллионов государственных услуг

В топ-3 госуслуг вошли регистрация транспортных средств, оформление паспортов и удостоверений личности, а также получение и отзыв ЭЦП.

В 2024 году через Центры обслуживания населения, включая специализированные, было оказано более 15 миллионов государственных услуг. Еще свыше 8 миллионов услуг казахстанцы получили через секторы самообслуживания Сonnection point.

К слову, на долю ЦОНов пришлось около 11,5 миллиона услуг, спецЦОНами было оказано порядка 3,7 миллиона услуг. Отметим, что в топ-3 госуслуг вошли регистрация транспортных средств, оформление паспортов и удостоверений личности, а также получение и отзыв ЭЦП. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Алматы, Астане, Шымкенте и Туркестанской области.

«Для Госкорпорации комфорт и удобство клиентов — это приоритет. Мы постоянно развиваем и совершенствуем наши сервисы, чтобы сделать их более доступными и удобными. Наша цель — обеспечить каждому человеку возможность получать услуги, при этом гарантируя безопасность и прозрачность всех процессов», — отметил заместитель председателя правления Госкорпорации «Правительство для граждан» Айбат Ильясов.

Отмечается, что Госкорпорация на постоянной основе внедряет инновационные решения, направленные на улучшение качества обслуживания граждан. Например, значительно расширился функционал мобильного приложения «ЦОН». Кроме того, в центрах обслуживания населения и спецЦОНах внедрена практика персональных менеджеров, что повышает уровень индивидуального подхода и улучшает процесс получения услуг.