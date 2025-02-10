В Казахстане реализуют R&D-проекты на базе искусственного интеллекта

Студенты смогут участвовать в сборке роботов и интеграции ИИ-решений.

На форуме Digital Almaty 2025 подписан меморандум о сотрудничестве между Комитетом по искусственному интеллекту и развитию инноваций, компанией Agibot и крупнейшими техническими вузами, включая Satbayev University, Международный университет информационных технологий (МУИТ), Казахстанско-Британский технический университет (KBTU), Astana IT University и другие.

На основании достигнутых соглашений университеты получат равные возможности для использования передовых технологий Agibot в сфере робототехники. Компания Agibot производит роботы-гуманоиды и внедряет в них решения на базе искусственного интеллекта. Этот подход откроет новые перспективы для научных исследований и образовательных инициатив.

Соглашение открывает возможности для реализации совместных R& D-проектов, в рамках которых казахстанские студенты смогут участвовать в сборке роботов и интеграции ИИ-решений. Планируется, что университеты совместно с компанией Agibot будут разрабатывать и внедрять R& D-проекты, создавая новые перспективы для отечественной науки и технологий.

Agibot планирует открыть свой R& D-центр на базе центра Alem.AI. Именно этот международный центр представил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев на форуме Digital Almaty 2025 как ключевую платформу для исследований и внедрения ИИ-решений. Alem.AI станет главной площадкой для исследований, стартапов и международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. Ожидается, что центр повысит экспорт казахстанских ИИ-решений до $5 млрд к 2029 году и запустит новую волну технологического и экономического роста. Один из этажей центра будет отведен под исследовательские R& D-лаборатории, где ученые и разработчики смогут проводить научные исследования и разрабатывать передовые ИИ-решения. Эти лаборатории станут ключевой площадкой для поддержки инноваций и реализации исследовательских проектов в сфере ИИ.