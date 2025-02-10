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    Заместителем председателя правления АО НИТ избран Айбол Бижанов

    У него более 10 лет профессионального опыта, из которых пять лет он занимал руководящие должности в сфере IT-инфраструктуры.

    10 февраля 2025 15:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Решением совета директоров Бижанов Айбол Бейбитович избран заместителем председателя Правления АО «Национальные информационные технологии». Айбол Бижанов родился в 1991 году в Северо-Казахстанской области. У него более 10 лет профессионального опыта, из которых пять лет он занимал руководящие должности в сфере IT-инфраструктуры.

    В 2013 году он окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева по специальности «Международное право». В 2014 году получил степень магистра по специальности «Государственное и местное управление» в Казахском университете экономики, финансов и международной торговли. С августа 2013 года по июнь 2020 года работал в сфере закупок и аналитики данных.

    С 2020 по 2024 годы трудился в АО «Национальные информационные технологии», пройдя путь от менеджера до директора Департамента по управлению большими данными Smart Data Ukimet. Под его руководством были реализованы ключевые проекты, включая запуск Национальной платформы ИИ в опытную эксплуатацию, перевод государственных услуг в проактивный формат и проведение анализа ОТП для повышения эффективности мер государственной поддержки.

    С сентября 2024 года Айбол Бижанов был исполняющим обязанности заместителя председателя правления АО «Национальные информационные технологии».

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