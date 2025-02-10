В Казахстане запретят полностью автономный искусственный интеллект

Власти готовят законопроект об искусственном интеллекте.

Он введет строгие ограничения на использование автономных технологий. Согласно новому документу, в стране запретят создание и эксплуатацию полностью автономных ИИ-систем, способных принимать решения без участия человека, передает Alfa.kz.

Законопроект предусматривает классификацию ИИ-систем на три уровня:

— Вспомогательные — помогают человеку, но не принимают решений.

— Полуавтономные — могут выполнять некоторые задачи самостоятельно, но находятся под контролем человека.

— Полностью автономные — принимают решения без участия человека (именно они попадут под запрет).

Кроме того, проект закона предполагает запрет на использование ИИ, который может манипулировать людьми, эксплуатировать их уязвимость или проводить удаленную биометрическую идентификацию в реальном времени без согласия. Это решение связано с глобальными рисками, которые могут представлять подобные технологии.

Документ также включает инициативы по развитию национальной платформы искусственного интеллекта и созданию библиотек данных. А вопросы ответственности за вред, причиненный работой ИИ, будут регулироваться в рамках Гражданского кодекса Казахстана.

Предполагается, что новый закон поможет создать безопасную и этичную среду для развития искусственного интеллекта в стране.