1350 камер видеонаблюдения установлено в поездах КТЖ

АО «Пассажирские перевозки» завершило установку системы видеонаблюдения в 24 составах поездов Тальго.

Всего установлено 1350 камер, которые обеспечивают круглосуточный контроль за ситуацией внутри поездов. Система видеонаблюдения охватывает наиболее уязвимые зоны поездов: вагоны, входы и выходы, а также зоны общего пользования. Это позволяет оперативно отслеживать ситуацию, предотвращать правонарушения, минимизировать случаи провоза безбилетных пассажиров и быстро реагировать на любые происшествия.

Информация с камер видеонаблюдения доступна только уполномоченным лицам в ситуационном центре Национального перевозчика. С момента запуска проекта ведется постоянный мониторинг подвижного состава, а видеоматериалы используются для объективного расследования жалоб пассажиров.

Стоит отметить, что перевозчик уже ведет подготовительные работы по оснащению всех стандартных вагонов системой видеонаблюдения. Кроме того, рассматривается внедрение системы видеоаналитики и доступ к системе видеонаблюдения в режиме реального времени, за счет запуска интернета в пассажирских поездах.

Напомним, что в пилотном режиме на поезде № ¾ Астана-Алматы уже запущен интернет, который даст возможность посредством видеонаблюдения следить за происходящим в режиме реального времени.

Система видеоаналитики позволит не только отслеживать ситуацию в поездах, автоматизируя процессы обработки данных, но и использовать искусственный интеллект для анализа видеопотока, выявления потенциальных угроз и предупреждения инцидентов до их возникновения.