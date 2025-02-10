Страны ЕАЭС завершат работу по внедрению навигационных пломб к маю 2025 года

Внедрение системы уже началось в России и Беларуси.

Страны-члены ЕАЭС обязали реализовать соглашение о навигационных пломбах для грузоперевозок до июня 2025 года. Высший Евразийский экономический совет поручил представителям стран Евразийского экономического союза завершить работу по реализации соглашения о применении навигационных пломб при грузоперевозках, передает Sputnik.

В марте на очередном заседании экспертной группы будут представлены предложения по дальнейшему развитию проекта. Завершить работу над реализацией соглашения и проинформировать Евразийскую экономическую комиссию необходимо до 31 мая 2025 года. Внедрение системы уже началось в России и Беларуси.

На заседании в Алматы было отмечено, что около 70% всего транзита в ЕАЭС проходит по евразийским транспортным коридорам. В связи с этим особое внимание уделяется синхронизации развития национальных участков транспортной сети каждой страны.

«Евразийские транспортные коридоры — это основа транспортной инфраструктуры в союзе, обеспечивающая формирование единого транспортного пространства и развитие транзитного потенциала ЕАЭС», — подчеркнул министр по энергетике и инфраструктуре Арзыбек Кожошев.

Участники заседания заслушали доклад о состоянии и перспективах развития железнодорожной, автодорожной и портовой инфраструктуры, входящей в евразийские транспортные коридоры.

«Тесные торговые и транспортные связи между странами ЕАЭС содействуют экономическому росту каждой из них. В этих условиях возрастает значимость евразийских транспортных коридоров как основного фактора в обеспечении внешней торговли», — отметил Кожошев.

В документе отмечено, что в соответствии с принятыми стратегическими планами ведется активная работа по развитию транспортных маршрутов, а также принимаются меры для устранения узких мест с ограниченной пропускной способностью.